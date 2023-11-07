Можлива дестабілізація з боку Росії: у Франції виявили мітки із зображенням зірки Давида

Все розпочалося з арешту десять днів тому першої молдовської пари.

Після того, як на півдні Парижа виявили мітки із зображенням зірки Давида в Іль-де-Франс, слідчі розглядають можливість спроби дестабілізації з Москви.

Про це пише franceinfo.

Як передає видання, все розпочалося з арешту десять днів тому першої молдовської пари. Їх спіймали серед ночі, коли вони малювали сині зірки Давида на фасадах будівель. У поліції стверджують, що зробили це на замовлення росіянина, за невеликі гроші.

Прокуратура швидко закрила справу. Пару помістили в ізолятор тимчасового тримання. Під час затримання чоловік повторював, що брав замовлення в Росії.

"Ця справа залишалася непоміченою, поки минулого тижня більше 200 подібних трафаретів не було виявлено на півдні Парижа , в О-де-Сен і в Сені-Сен-Дені. За нашою інформацією, згодом слідчі встановили ще одну пару, яку видно на камерах відеоспостереження. Ці нові підозрювані швидко покинули Францію", - йдеться у повідомленні.

Самі ж правоохоронці вбачають прямий зв'язок між двома справами.

Тим часом в тимчасово окупованому Бердянську — переполох. Рух опору нагадав росіянам, що час вшиватися. 23 жовтня партизани підірвали автомобіль з російськими ФСБівцями й "мінуснули" відразу чотирьох окупантів.

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