Можлива війна НАТО з РФ: що про загрозу кажуть в США

Москва не хоче, аби Північноатлантичний альянс був сильним.
Наразі Сполучені Штати Америки не розглядають інформацію про напад Росії на НАТО як реальну загрозу найближчим часом.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Наразі ми не бачимо такої загрози, що насувається. Звичайно, Росія зосереджена, щоб не сказати замкнена в Україні. Ми не бачимо безпосередньої загрози для НАТО, для східного флангу, не бачимо на даний момент", - заявив він.
Кірбі наголошує, що диктатор РФ Володимир Путін недвозначно дає зрозуміти: не хоче, щоб Альянс був сильним та ставав більшим.
"Він також недвозначно дає зрозуміти, що розглядає війну, яку він веде в Україні, як битву між Росією і Заходом, або що це США проти Росії, або навіть Росія проти НАТО. Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, що ми й робимо. Саме тому ми послідовно зміцнюємо нашу присутність на східному фланзі НАТО", - заявив Кірбі.
За його словами, президент США Джо Байден "направив до Європи додатково 25 тисяч військовослужбовців і не змінював цього рішення протягом двох років".
Як повідомлялося, у НАТО не прогнозують нового наступу РФ в Україні навесні. Ключовою умовою для значного наступу РФ в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу, і він зараз не запущений.