Можлива війна НАТО з РФ: що про загрозу кажуть в США

Наразі Сполучені Штати Америки не розглядають інформацію про напад Росії на НАТО як реальну загрозу найближчим часом.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Наразі ми не бачимо такої загрози, що насувається. Звичайно, Росія зосереджена, щоб не сказати замкнена в Україні. Ми не бачимо безпосередньої загрози для НАТО, для східного флангу, не бачимо на даний момент", - заявив він.

Кірбі наголошує, що диктатор РФ Володимир Путін недвозначно дає зрозуміти: не хоче, щоб Альянс був сильним та ставав більшим.

"Він також недвозначно дає зрозуміти, що розглядає війну, яку він веде в Україні, як битву між Росією і Заходом, або що це США проти Росії, або навіть Росія проти НАТО. Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, що ми й робимо. Саме тому ми послідовно зміцнюємо нашу присутність на східному фланзі НАТО", - заявив Кірбі.

За його словами, президент США Джо Байден "направив до Європи додатково 25 тисяч військовослужбовців і не змінював цього рішення протягом двох років".

Як повідомлялося, у НАТО не прогнозують нового наступу РФ в Україні навесні. Ключовою умовою для значного наступу РФ в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу, і він зараз не запущений.

Читайте також: