Можлива війна РФ з НАТО: у Литві оцінили, чи є загроза нападу

Наразі немає загрози нападу Росії на НАТО. Кремль не має ресурсів для відкриття другого фронту. Нинішній пріоритет країни-агресорки - не програти війну в Україні.

Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на Міністерство оборони Литви.

"Доки не завершилися бої в Україні, важко припускати, що Росія перерозподілить пріоритети й почне згуртовувати сили на інших напрямках", - відреагували у відомстві на публікацію Bild про підготовку Німеччини до можливої війни з РФ.

За даними литовського міністерства, РФ планує довгострокове збільшення сил у західному регіоні. З цією метою розроблено плани розширення інфраструктури та військових частин, проводяться інфраструктурні зміни, діляться сфери командування.

"Росія зберігає значні потужності та постійно поповнює їх біля лінії фронту в Україні. Пріоритет Росії на цей момент - не програти у війні з Україною, вона спрямовує на це певні ресурси", - зауважили у Міноборони.

Стаття Bild

Німецьке видання Bild повідомило про секретні документи Берліна, які описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО та Росією. Згідно з документом, в Альянсі очікують на ескалацію з РФ вже в лютому цього року.

Тим часом аналітики ISW оцінили, чи це реально. Зазначається, що стаття німецького видання не є "необгрунтованою" на тлі постійних погроз, які лунають із Кремля.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чи реальний напад з Білорусі на НАТО 2025 року.. З його слів, теоретично, це можливо.

Читайте також: