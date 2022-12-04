Сотні людей вже евакуювали: найвищий вулкан Індонезії викинув у повітря стовп диму 1,5 км (відео)

На острові Ява сталося виверження найвищого вулкана в Індонезії Семеру, який викинув стовп попелу і диму на висоту в 1,5 кілометр. У результаті почалася евакуація людей з регіонів, розташованих поблизу вулкана.

Про це пише Reuters.

Виверження вулкана Семеру в Індонезії почалося у ніч проти 4 грудня. Експерти звернулися до населення з проханням не наближатися до вулкана на відстань не менше 8 км.

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Про руйнування та постраждалих поки не повідомляється. Згідно з останньою інформацією, виверження вулкана спонукало владу оголосити про евакуацію. Також підвищено максимальний рівень небезпеки.

За словами Джоко Самбанга, який очолює агентство з ліквідації наслідків стихійних лих у Лумаджангу, провінція Східна Ява, кілька сотень людей перемістили до тимчасових притулків або інших безпечних районів.

Gunungapi Semeru kembali muntahkan Awan Panas Guguran (APG) pada hari Minggu (4/12) sejak pukul 02.46 WIB, dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. #Semeru #APG pic.twitter.com/v3mtSR4ILW — BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) December 4, 2022

Японське метеорологічне агентство попереджати про ймовірність цунамі. Напередодні в суботу, 3 грудня, Геологічна служба повідомила про землетрус магнітудою 6,1. Щонайменше одна людина отримала поранення.

Рівно рік тому внаслідок виверження вулкана Семеру загинуло 50 людей.

В Індонезії є 142 чинних вулкана. Вважається, що в їхній безпосередній близькості може проживати до 8,6 мільйонів людей. Країна перебуває в так званому Тихоокеанському вогняному кільці. Це зона, де дуже часто відбуваються виверження і землетруси.

До слова, вулкан Семеру сягає 3 676 м.

Нагадаємо, 27 листопада розпочалося перше за 38 років виверження вулкана Мауна-Лоа. Спочатку воно було досить слабким, і багато людей прибули до міста Хило, щоб подивитися на гарні потоки лави. Однак, це невдовзі може заблокувати головну дорогу.

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