Можливе військове посилення США у Європі та подробиці ДТП у Луцьку: п'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- США можуть посилити військову присутність у країнах НАТО у Східній Європі, якщо Росія вдасться до нової агресії проти України. Читати далі –>
- Їхав зі швидкістю 120 км на годину - у поліції розповіли подробиці про масштабну ДТП у Луцьку. Читати далі –>
- Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у США перевищило 50 млн. Читати далі –>
- ТСН дізналася більше про бійчиню полку спецпризначення столичної поліції Читати далі –>
- Феномен довгожителів - ТСН побувала на грецькому острові Ікарія, де кожен третій живе понад 90 років. Читати далі –>