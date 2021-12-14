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Можливе військове посилення США у Європі та подробиці ДТП у Луцьку: п'ять новин, які ви могли проспати

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Можливе військове посилення США у Європі та подробиці ДТП у Луцьку: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • США можуть посилити військову присутність у країнах НАТО у Східній Європі, якщо Росія вдасться до нової агресії проти України. Читати далі –>
  • Їхав зі швидкістю 120 км на годину - у поліції розповіли подробиці про масштабну ДТП у Луцьку. Читати далі –>
  • Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у США перевищило 50 млн. Читати далі –>
  • ТСН дізналася більше про бійчиню полку спецпризначення столичної поліції Читати далі –>
  • Феномен довгожителів - ТСН побувала на грецькому острові Ікарія, де кожен третій живе понад 90 років. Читати далі –>
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