Визнання Путіним "ЛДНР": Макрон скликав термінове засідання Ради оборони Франції

Наразі засідання триває.
Через можливе визнання псевдореспублік на Донбасі "незалежними" президент Франції Емманюель Макрон скликав Раду з оборони і національної безпеки країни.
Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.
Зазначається, що Рада оборони Франції мала зібратися о 18:00 за Грінвічем (20:00 за Києвом). На терміновому засіданні обговорюватимуться останні події навколо України - визнання Росією так званих Донецької та Луганської "народних республік".
Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 21 лютого, проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки через плани президента Росії Володимира Путіна визнати так звані "ЛДНР".
Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном заявив про готовність підписати указ про визнання незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".
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