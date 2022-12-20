"Можливість стати героєм Росії": у Москві шукають мігрантів для відправки на війну з Україною (фото)

У Росії мігрантів закликають укладати контракти для участі у війні з Україною.

Про це пише «SOTA», яка отримала листівки, якими агітували мігрантів брати участь у війні.

Чоловіки, які роздавали листівки, навмисно шукали мігрантів, цікавлячись їх громадянством.

У самих листівках наголошується на тому, що війна з Україною нібито розв'язана Росією спільно з ОДКБ і є можливістю «увійти в історію на боці добра».

Нагадаємо, що до війни з Україною ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку), куди входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан, відношення не має

У російську армію шукають чоловіків віком від 18 до 40 років. Кандидати, у тому числі повинні мати освіту не нижче 9-го класу та володіти російською мовою.

Фото: t.me/sotaproject

Перевагами служби в армії Росії названо "спільне протистояння нацистам в Україні в рамках ОДКБ", "можливість отримати неоціненний військовий досвід", "можливість стати героєм Росії" з можливістю "відродити та згадати пута двох близьких за духом народів Росії", а також "узяти безпосередню участь у відродженні Великої Росії та народів співдружних Республік”.

Кандидатами не вважатимуться ті, хто не підтримує війну та підтримує Україну, а також поширює ролики чи пости, які "дискредитують" армію РФ.

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Мобілізація в Росії та Білорусі

Зауважимо, що часткову мобілізацію в Росії призупинено. Росіяни, покликані навесні, служитимуть півтора року, а ті, що закликаються восени 2023, служитимуть два роки.

Також РФ у Білорусі фактично проводить своєрідну форму мобілізації : чоловіки мають стати на військовий облік, а їхній виїзд з країни всіляко намагаються перешкодити. Експерти вважають, що окупанти не зможуть створити угруповання військ, необхідне для повторного нападу на Україну з Білорусі.

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