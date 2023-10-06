"Можливість є досить твердою": Вашингтон почав планувати зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна – WP

Білий дім почав планувати особисту зустріч президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Сан-Франциско у листопаді, оскільки обидві країни прагнуть стабілізувати неспокійні відносини.

Про це пише видання Washington Post.

Зв'язки між двома найбільшими економіками світу були напруженими в останні роки через низку проблем, зокрема Тайвань, походження COVID-19, звинувачення у шпигунстві, питання прав людини і торгові тарифи, серед іншого.

Видання, яке посилається на неназваних високопоставлених американських чиновників, цитує одного з них, який сказав, що можливість зустрічі є "досить твердою".

"Ми починаємо процес планування”, - зазначив чиновник.

Ця зустріч відбудеться після інших переговорів на високому рівні між двома країнами за останні місяці, у межах яких відбулися візити до Китаю таких американських чиновників, таких як держсекретар Ентоні Блінкен у червні, міністр фінансів Джанет Єллен у липні і міністр торгівлі Джина Раймондо у серпні.

Нещодавно Блінкен зустрівся з віце-президентом Китаю Хань Чженем у Нью-Йорку, а радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І на Мальті.

Нагадаємо, остання зустріч Байдена і Сі відбулася в кулуарах саміту G20 в Індонезії в листопаді 2022 року. Це була їхня перша особиста зустріч після того, як Байден став президентом. Раніше обидва лідери п'ять разів обмінювалися думками телефоном і на відеоконференціях після того, як Байден обійняв посаду.

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