Можливий вступ України до НАТО: Кремль продовжує лякати світ "твердою реакцією"

Росія ще більше злякалася, що Україна може стати членом НАТО.

У Кремлі знову взялися за погрози та обіцяють "тверду реакцію", якщо НАТО візьме Україну в Альянс.

Про це заявив речнник російського президента-диктатора Дмитро Пєсков, передають кремлівські пропагандисти.

Так, у Путіна заявили, що "вступ України до НАТО матиме дуже і дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи".

"Київський режим намагається тиснути на країни НАТО, щоб вони продемонстрували солідарність. Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що вимагатиме зрозумілої та твердої реакції", - сказав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо,11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО-2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу. Володимир Зеленський заявив, що очікує від зустрічі НАТО запрошення до Альянсу та гарантії безпеки й наголошує, що не має наміру їхати туди "задля розваги".

Тим часом у МЗС України поінформували, що країни-члени НАТО погодились скасувати План дій щодо членства (ЧПД) для України на шляху до вступу в Альянс. Цьому передувала тривала дискусія, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

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