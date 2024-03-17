"Можливо, це не така вже й провокаційна ідея": політолог пояснив заяву Макрона щодо військ в Україні

Ідею французького президента Еммануеля Макрона про війська ЄС в Україні можна вважати і не такою провокаційною, як говорили напередодні.

Про це йшлося в коментарі Олексія Мельника, керівника програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова в ефірі телеканалу "Еспресо".

Він розповів про практичну реалізацію ініціативи Макрона щодо відправлення військ до України. Експерт передусім нагадав, що йшлося не про підрозділи, які безпосередньо братимуть участь у бойових діях саме на лінії зіткнення.

Також Мельник додав, що у процесі обговорення можуть бути знайдені прийнятні варіанти, з погляду міжнародного права і того, як це можна обґрунтувати західним суспільствам і політикуму.

"Вперше Макрон заявив про це під час зібрання в Парижі. Його заява була просто вибухом. Ідея Макрона про відправлення іноземних військ в Україну виглядала провокаційною і зовсім неможливою. Перша реакція - тотальне несприйняття всіма учасниками, заперечення. Тепер вона в процесі обговорення, вже є підтримка. Мовляв, можливо це не така вже й провокаційна ідея", - пояснив він.

За словами експерта, Макрон говорив про Одесу.

"Нагадаю, вразливість Одеси в тому, що там немає достатньо засобів ППО. Тоді чому б не обговорити з французькими партнерами можливість передислокації кількох підрозділів ППО? Не йдеться про захист військових цілей чи лінії фронту. Це для захисту цивільних жителів та інфраструктури Одеси", - зазначив Мельник.

За його словами, можна говорити про застосування, наприклад, миротворчих або стабілізаційних сил на кордоні з Придністров'ям, де час від часу РФ намагається створити конфлікт.

Нагадаємо, у сепаратистському регіоні Молдови несподівано згорів вертоліт Мі-8. Поки не повідомляють, що саме стало причиною вибуху, але результатом стала втрата сепаратистами, яких підтримує Росія, боєздатної повітряної одиниці.

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