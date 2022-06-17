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"Можливо": Меркель - про те, чи чекав Путін на її відставку, щоб напасти на Україну

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"Можливо": Меркель - про те, чи чекав Путін на її відставку, щоб напасти на Україну

Фото: Associated Press

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель допускає зв'язок між її відставкою та рішенням російського диктатора Володимира Путіна вторгнутися до України.

За словами колишної політикині, вона не виключила, що з часом могла б виступити посередником у військовому конфлікті, але "наразі це питання не ставиться".

Про це Меркель розповіла в інтерв'ю для RND.

"Можливо, мій відхід вплинув, як і вибори у Франції, і виведення військ з Афганістану, і застій у виконанні мінських угод", - відповіла Меркель на запитання, чи чекав Путін її відставки, щоб напасти на Україну.

Мекрель зауважила, минулого року вона намагалася обговорити з Путіним новий порядок європейської безпеки, але "він не був готовий до розмови".

"З одного боку, Путін більше не був готовий до саміту в нормандському форматі. З іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейсько-російський дискусійний формат про європейський порядок безпеки поряд з нормандським форматом", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомляли, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснила, чому не прийняла запрошення приїхати до Бучі, а натомість обрала подорож до Італії.

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