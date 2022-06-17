"Можливо": Меркель - про те, чи чекав Путін на її відставку, щоб напасти на Україну

"Можливо": Меркель - про те, чи чекав Путін на її відставку, щоб напасти на Україну

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель допускає зв'язок між її відставкою та рішенням російського диктатора Володимира Путіна вторгнутися до України.

За словами колишної політикині, вона не виключила, що з часом могла б виступити посередником у військовому конфлікті, але "наразі це питання не ставиться".

Про це Меркель розповіла в інтерв'ю для RND.

Також читайте Потрібно вигнати агресора: Джонсон у Києві розповів про своє бачення мирних переговорів з Росією

"Можливо, мій відхід вплинув, як і вибори у Франції, і виведення військ з Афганістану, і застій у виконанні мінських угод", - відповіла Меркель на запитання, чи чекав Путін її відставки, щоб напасти на Україну.

Мекрель зауважила, минулого року вона намагалася обговорити з Путіним новий порядок європейської безпеки, але "він не був готовий до розмови".

"З одного боку, Путін більше не був готовий до саміту в нормандському форматі. З іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейсько-російський дискусійний формат про європейський порядок безпеки поряд з нормандським форматом", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомляли, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснила, чому не прийняла запрошення приїхати до Бучі, а натомість обрала подорож до Італії.

Пенсіонерка Меркель після 3 місяців мовчанки різко заговорила про Путіна

Читайте також: