Можливо, стане ендемією: у ВООЗ назвали умову закінчення пандемії коронавірусу

Клюґе додав, що має намір створити "робочу групу в Європі", яка буде пов'язана із питаннями вакцинації.

Всесвітня організація охорони здоров'я готова буде оголосити про закінчення пандемії коронавірусу за умови, якщо система охорони здоров'я не буде перевантажена. Але вірус не зникне, а пандемія, можливо, стане ендемією (ред. - постійне існування на якій-небудь території певного, частіше всього, інфекційного захворювання).

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Про це в інтерв'ю "La Vanguardia" заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюґе.

"Ми повинні навчитися жити з вірусом. Як тільки наша система охорони здоров'я не буде переповнена госпіталізаціями та смертями від COVID-19, тобто вона зможе надавати послуги, які надавала раніше, пандемія, можливо, стане ендемією. І це не драма. Це як грип, від якого люди також вакцинуються", - зазначив Клюґе та додав, що у Європі наразі ситуація з коронавірусом погіршується через недостатню вакцинацію.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ також наголосив, що подолати пандемію допоможе боротьба з фейками про вакцинацію та підтримка не лише медичних, а і соціальних потреб людей.

Нагадаємо, раніше голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус повідомив, коли людство зможе подолати пандемію коронавірусної інфекції.

На думку Гебреісуса, подолати пандемію COVID-19 вдасться за допомогою вакцинації, якщо:

постачання вакцин за механізмом COVAX буде пріоритетом;

країни "Великої двадцятки" виконають зобов'язання по розподілу вакцин;

розробники вакцин поділяться технологіями та ліцензіями, а право інтелектуальної власності скасують.

Для подолання пандемії коронавірусної інфекції очільник ВООЗ закликав усі країни об'єднатися, жодній державі, за його словами, не вдасться це зробити самотужки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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