"Можливості Росії вже не ті": як події в Малі вплинуть на ставлення до "вагнерівців" у всьому світі

Після подій у Малі увесь світ бачить, що потенціал і можливості Росії вже далеко не ті, тож що нових замовлень буде менше.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

“Не лише для конкретного угрупування “Вагнера”, а власне для всього терористичного угруповання, яким є Російська Федерація, безумовно, це (події в Малі, – ред.) буде мати наслідки. На певному етапі вони розгорнули дуже активну діяльність на африканському напрямку. Не тільки своїми найманцями. Намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні увесь світ бачить, що це вже не той потенціал, і можливості Росії вже далеко не ті. А це означає, що нових замовлень і розрахунку на них як на інструмент вирішення проблем, в регіоні буде менше” - пояснив Юсов.

Він також додав, що не буде озвучувати деталі, але продовження буде.

Відповідаючи на запитання ведучого про нібито пропозиції малійських повстанців передати полонених вагнерівців Україні, Юсов зазначив, що це – чутлива інформація, та все, що робить Україна, відбувається в межах міжнародного права і необхідних процедур.

“Така інформація була, і звичайно вона відстежується, перевіряється. Це чутливий процес, тому деталі ми коментувати не будемо”, - сказав він та процитував слова Кирила Буданова, що російські воєнні злочинці будуть отримувати справедливе покарання в різних куточках світу, де б вони не були.

Нагадаємо, що у Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону із десятками російських найманців ПВК "Вагнер".

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