Можливості зменшуються з кожним тижнем: у Білому домі зробили невтішну заяву щодо допомоги Україні

Салліван пояснив, що ситуація, яка склалася, уже впливає на здатність США дати Україні все, що вона потребує.

Конгрес США досі не затвердив масштабного військового пакету Україні, через що можливості Америки зменшується з кожним тижнем.

Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що Конгрес має ухвалити запит Джо Байдена щодо виділення фінансів Ізраїлю Україні якого швидше, бо, як він пояснив, це впливає на національні інтереси США.

"Ми детально описали все, що нам потрібно, зокрема для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше", - наголосив Салліван та додав, що ця ситуація "впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом лише посилюватиметься".

Він підкреслив, що уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, аби вони затвердили пакети військової допомги.

"Я щодня особисто розмовляю телефоном із законодавцями - як із демократами, так і республіканцями, щоби довести аргументи", - сказав Салліван.

Нагадаємо, 12 листопада повідомляли, що у Конгресі США представили проєкт без допомоги Україні та Ізраїлю.

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