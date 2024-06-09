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Можна порахувати на пальцях рук: скільки унікальних Су-57 залишилось у РФ після атаки ГУР

Можна порахувати на пальцях рук: скільки унікальних Су-57 залишилось у РФ після атаки ГУР

Найсучасніший винищувач РФ Су-57. Фото: Мілітарний

Атакований ГУР військовий аеродром розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Росія має на озброєнні шість Су-57, які беруть участь у війні. У суботу, 8 червня, ГУР уразила один із таких винищувачів.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

"Росія мала всього 6 Су-57, які можуть воювати. 8 червня ГУР вразило один такий літак. Також рф має приблизно стільки ж неготових Су-57", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як стало відомо 9 червня на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області уражено російський багатоцільовий винищувач Су-57. Спецоперація ГУР.  У відомстві зауважили, що військовий аеродром розташований за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Основні характеристики винищувача Су-57 РФ. ФОТО: Сили оборони півдня/Telegram / ©
Основні характеристики винищувача Су-57 РФ. ФОТО: Сили оборони півдня/Telegram

Додамо, що Су-57 - найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69. 

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