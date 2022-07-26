Може бути наступним: Казахстан посилює оборону через напад Росії на Україну 

Ця держава починає активніше співпрацювати з Китаєм та Туреччиною в оборонному секторі, оскільки побоюється агресії з боку Росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначається, Казахстан не підтримав та прямо не засудив війну Росії проти України. Проте ця держава ще від початку повномасштабної війни відправила українцям медикаменти та підтримала територіальну цілісність України. Також влада Казахстану частково запровадила санкції проти РФ.

Видання з посиланням на неназваних посадовців в Казахстані зазначає, що тепер ця країна побоюється, що після нападу Росії на Україну наступною жертвою можуть бути вони. А тому Казахстан посилює оборону.

Так, наприкінці квітня міністр національної оборони Китаю Вей Фенхе відвідав Казахстан і зустрівся з президентом Токаєвим. За даними міністерства національної оборони Китаю, обидва домовилися посилити військову співпрацю. Казахстан також наполягає на тісніших відносинах з регіональною державою та членом Організації Північноатлантичного договору Туреччиною. На початку травня Токаєв прилетів до Анкари, де турецькі та казахстанські офіційні особи підписали угоду про спільне виробництво військових безпілотників у Казахстані.

Казахстан також збільшив власний оборонний бюджет на близько 918 мільйонів доларів.

Частина грошей піде на збільшення військових резервів Казахстану, сказав високопоставлений чиновник. Казахстан також вивчив уроки з жорсткого опору України, додав чиновник, а саме те, що він повинен реформувати свою армію, щоб вона була більш мобільною та вправною у боротьбі з гібридною війною, яка використовує поєднання звичайних військових дій і таких методів, як кібервійна, дезінформація та втручання у вибори.

У той час, як дехто на Заході каже, що російську армію вважають "паперовим тигром", один високопоставлений чиновник із центральноазійської країни сказав, що страх через амбіції Росії лише зростає. " Одна справа, коли вони мають справу з багатьма іншими, і їм доводиться витрачати час на східну Європу та Україну. Уявіть собі, якби у них не було України, щоб знущатися. Ми будемо наступними?" – сказав чиновник.

Нагадаємо, Зеленський подякував Токаєву за підтримку територіальної цілісності України.

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