Можуть дозволити собі більше: українські біженці розповіли, як змінився їхній добробут у Польщі

Поляки заробляють у середньому до трьох разів більше, ніж в українці.

Половина українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі через повномасштабний напад РФ стверджують, що їхній рівень життя у сусідній країні значно покращився.

Про це свідчать результати дослідження агентства зайнятості Gremi Personal щодо якості життя українців у Польщі.

Як показало опитування, 51% українців відповіли, що у Польщі можуть купувати речі та продукти, на які в Україні бракувало грошей. Ще 36,7% опитаних сказали, що не бачать різниці, і 12,2% відповіли, що живуть на нижчому рівні, бо в Україні у них була краща робота і вища зарплата.

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Анна Джоболда, яка досліджує економічну міграцію українців, зауважила, що попри це, українці є цінними працівниками для польського роботодавця, а також привабливим споживачем для польської економіки.

"Польща – принаймні до збройного нападу Росії на Україну – сприймалася як Захід для пересічного українця, тому що вона в Євросоюзі. Це асоціюється з добробутом, хорошими дорогами, інфраструктурою та доступністю всіх благ і благ", - сказала вона.

За даними Gremi Personal, ще перед початком війни українці становили найбільшу групу економічної міграції в Польщі – вони приїжджали як на більш оплачувану постійну роботу, так і на тимчасові контракти.

"Зараз більшість громадян України, які шукають роботу, шукають тимчасову роботу - на 6-9 місяців, тому що хочуть повернутися на батьківщину", - зазначили експерти.

Водночас експерти Gremi Personal вказують, що навіть, незважаючи на інфляцію, поляки все одно заробляють у середньому до трьох разів більше, ніж українці.

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"Наразі мінімальна заробітна плата в Польщі становить 3010 злотих брутто, а в Україні - 6,5 тисяч гривень, або близько 846 злотих", - додають фахівці.

Зазначається, що українські споживачі витрачають у Польщі в середньому понад 10 млрд злотих або понад 2 млрд євро (дані за 2018 рік).

В опитуванні взяли участь 1210 громадян України.

Нагадаємо, українські біженці все активніше відкривають власний бізнес у Польщі - за 8 місяців їх стало більше на понад 2 тисячі.

Українські підприємці найчастіше організовують діяльність у ІТ-сфері, логістиці, індустрії краси. Також українці йдуть на роботу в будівництві, агросекторі, автосервісі.

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