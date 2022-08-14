Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Можуть образити і заарештувати: в РНБО розповіли, як білорусів карають за спілкування державною мовою

Дата публікації
Перегляди
479
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Можуть образити і заарештувати: в РНБО розповіли, як білорусів карають за спілкування державною мовою

Попри державний статус білоруської мови, за її використання сьогодні в країні можуть заарештувати.

На думку самопроголошеного президента та друга Путіна Олександра Лукашенка, "білоруська мова – бідна мова", тому політика держави спрямована на її витіснення.   

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

За переписом 2019 року, лише 61,2% населення вважає білоруську – рідною. Вивчення національної мови в шкільній програмі обмежене. Є лише кілька білоруськомовних шкіл.

За спілкування рідною мовою у Білорусі людину можуть навіть заарештувати.

Так, 12 серпня за розмову на вулиці білоруською мовою затримано краєзнавця І. Хмару.

У червні затримано тіктокера "lexmas", який записує відео білоруською для 58 тис. глядачів.

"Минулого року в Мінську на 15 діб заарештували пенсіонера, на якого поскаржилися сусіди, що він "дістав усіх своєю білоруською мовою". Тоді ж кілька пенсіонерок оштрафували за читання білоруських класиків у вагоні електрички. Одну з бабусь засудили на 17 діб", - йдеться у повідомленні.

Через таку політику багато білорусів вживають мову як демонстрацію незгоди з діями Лукашенка, що є відносно безпечною формою протесту.

Нагадаємо, Лукашенко поставив білоруську мову на друге місце після російської. 

Читайте також:

Новини України: у Львові білоруси-втікачі вивчають українську та білоруську мови

Новини України: у Львові білоруси-втікачі вивчають українську та білоруську мови

Повʼязані теми:

Наступна публікація