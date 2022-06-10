"Можуть повторитися вже завтра в Східній Азії": прем’єр Японії - про наслідки війни в Україні

"Можуть повторитися вже завтра в Східній Азії": прем’єр Японії - про наслідки війни в Україні

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що війна Росії проти України матиме далекосяжні наслідки для усього світу.

Зокрема він прогнозує, що згодом війна може розпочатися і в Східній Азії.

Про це Кісіда сказав під час виступу на полях саміту "діалогу Шанґрі-Ла" в Сінґапурі

"Сьогоднішні події в Україні можуть повторитися вже завтра в Східній Азії. Авторитарні режими захочуть спробувати перекроїти міжнародний порядок", - зазначив він.

Кісіда наполягає, що Японії доведеться зміцнювати своє наявне озброєння, аби зберігати мир і безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні. Він запевняє, що його країна буде боротися зі спробами одностороннього перекроювання мапи світу та балансу сил.

"КНДР загрожує випробуваннями балістичних ракет в Японському морі при мовчазному заохочуванні КНР. При цьому комуністична влада Китаю загрожує самостійності Тайваню та провокує нестабільність у Східно-Китайському морі, вдаючи ніби загроза походить від когось іншого", - сказав він.

Нагадаємо, військові літаки Китаю спеціально провокують зіткнення з канадськими, які виконують спецоперацію у межах місії ООН в Тихому океані.