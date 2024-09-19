Можуть приземлитися лише 50 пілотів: факти про одну з найвідоміших злітно-посадкових смуг

На схід від Евересту і Гімалаїв розташована одна з найвідоміших у світі злітно-посадкових смуг.

Про це пише CNN.

Міжнародний аеропорт Паро в Бутані, розташований між гірськими вершинами висотою 5400 метрів і сусідніми житловими районами, кидає такий виклик пілотам, що лише 50 реактивних пілотів у всьому світі визнані здатними здійснити необхідний маневр для приземлення в останню хвилину.

Злітно-посадкова смуга завдовжки 2,2 км, призначена лише для невеликих літаків, вимагає спеціальної підготовки та перевірених знань, щоб мати змогу приземлятися без допомоги радарів. Навіть найменший прорахунок може призвести до падіння літака на сусідній будинок.

"Це виклик для навичок пілота, але він не є небезпечним", - сказав капітан Чімі Дорджі з Druk Air, місцевого перевізника. "У Паро вам дійсно потрібно мати місцеві навички і знання місцевої специфіки. Ми називаємо це підготовкою до польотів з будь-якої точки Паро, або підготовкою до польотів на місцевості, або підготовкою до маршрутів".

Міжнародний аеропорт Паро в Бутані / Фото: Getty Images

За словами Дорджі, в країні, яка на 97% складається з гір – Паро розташований на висоті 2250 м над землею – розріджене повітря означає і більшу швидкість польоту.

"Ваша реальна швидкість буде такою ж, але швидкість у повітрі, на відміну від землі, набагато вища".

Навіть якщо вам вдасться проскочити крізь вузьке вікно, щоб правильно приземлитися, у віддаленому азійському королівстві є ще один важливий фактор – погода.

"Ми намагаємося уникати роботи після полудня, тому що тоді з'являється багато теплових вітрів, температура підвищується, а дощі ще не прийшли", - каже Дорджі. "Земля пересохла, і ви отримуєте всі ці краплі, що піднімаються вгору, і всі ці анабатичні/катабатичні вітри в долині в другій половині дня. Вранці набагато спокійніше".

Проте, сезон мусонів з градом розміром з м'ячик для гольфу може бути зовсім іншим "звіром", до якого потрібно спеціально готуватися.

"У вас є ці північно-західні та північно-східні вітри, які приходять з усього Китаю. І у вас бувають періоди, коли дощ йде цілими днями", - розповідає пілот.

А оскільки радари в цій місцевості не надто ефективні, нічні польоти заборонені в будь-який час. І, звичайно, є ризик врізатися в навколишні гори, які Дорджі просто назвав "перешкодами".

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує збудувати найбільший аеропорт у світі. Передбачається, що він обслуговуватиме 120 мільйонів пасажирів.

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