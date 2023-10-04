"Можуть сісти за спільний стіл уже навесні": в Італії зробили заяву про перемовини України та РФ

В Італії кажуть, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив думку, що навесні 2024 року Київ та Москва можуть сісти за стіл перемовин.

Про це повідомляє ANSA.

Італійський посадовець вважає, що "наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може відкритися спроба діалогу".

"Вже цієї зими є ймовірною відповідь Росії на нинішній український контрнаступ", - заявив він.

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При цьому раніше Кротеззо прогнозував завершення війни упродовж 7-8 місяців.

Зазначимо, високопосадовці Сполучених Штатів і ЄС таємно зустрічалися зі своїми російськими колегами для екстрених переговорів у Туреччині, спрямованих на вирішення протистояння щодо Карабаху, всього за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав військовий наступ.

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