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"Можуть скерувати свої скарги Кремлю" - Кулеба про росіян, які незадоволені можливою забороною на в'їзд до Європи

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"Можуть скерувати свої скарги Кремлю" - Кулеба про росіян, які незадоволені можливою забороною на в'їзд до Європи

Кулеба наголосив, що росіяни та керівництво РФ самі винні у забороні про в'їзд до країн Європи.

Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав нещодавній заклик президента Володимира Зеленського заборонити Заходу видавати візи росіянам.   

Так, Кулеба запропонував скаржитися Кремлю тим росіянам, які незадоволені можливою забороною на в'їзд до Європи.

Про це очільник МЗС України написав у Twitter.

"Росіяни, які незадоволені перспективою заборони туристичних поїздок до Європи, можуть скерувати свої скарги Кремлю і понад 70% своїх співгромадян, які підтримують війну. Ніхто не пропонує забороняти тим небагатьом росіянам, яким може знадобитися прихисток або гуманітарний в'їзд", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, в МЗС України закликали усі країни ЄС та G7 припинити видавання віз росіянам.

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