"Можуть собі допомогти, але чомусь цього ще не зробили": уряд Хорватії оголосив про суттєве посилення карантину

"Можуть собі допомогти, але чомусь цього ще не зробили": уряд Хорватії оголосив про суттєве посилення карантину

Також повертається обов'язкове використання масок та дотримання дистанції.

У Хорватії у зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус посилили карантин. Влада ухвалила рішення обмежити кількість людей на зібраннях та розширити використання COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє видання Vecernji List.

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"Хоча дехто чинив опір логічним заходам протягом літа, ми сказали: "Люди, вакцинуйтеся, вам потрібно готуватися до осені". Очевидно, що не всім це вдалося. Ми просто не суперечили жодному зі сказаного. Від початку вакцинації ми знаємо, що ніщо не є 100% захистом, але він дуже високий . Тоді це означатиме менше госпіталізацій і, отже, доступність системи охорони здоров'я для всіх інших, а не тільки для хворих на COVID-19. Ці люди не можуть бути заручниками тих, хто може допомогти собі сам, і вони досі чомусь цього не зробили", - сказав міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович.

Згідно з інформацією, нові карантинні обмеження набирають чинності 6 листопада. За правилами, буде заборонено проводити заходи у приміщеннях за участю понад 50 осіб. Виняток - публічний захід на відкритому повітрі за суворого дотримання епідемічних правил. Також повертається обов'язкове використання масок та дотримання дистанції у 1,5 м.

Також встановлено часовий ліміт щодо проведення усіх публічних заходів - вони повинні закінчитися не пізніше 00.00. Весільні церемонії, де у всіх присутніх повинні бути наявні цифрові сертифікати ЄС, мають бути завершені не пізніше 2 години ночі.

Спортивні змагання можна буде проводити в присутності глядачів у приміщенні, якщо кожен має COVID-сертифікат. Вони також повинні будуть використовувати медичні маски.

Також впроваджується обов'язкова наявність COVID-сертифікатів для співробітників всіх держустанов.

"І на вулиці, і в приміщенні всі повинні мати сертифікати про COVID. Це рішення набуде чинності від завтра... Залежно від епідеміологічної ситуації, до 15 листопада, а також пізніше може бути введено обов'язок мати сертифікати COVID для спортзалів, басейнів, а також ресторанів і кафе", - сказав Божинович.

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