Можуть "згоріти" мільярди доларів для України: у Байдена намагаються врятувати ситуацію

Адміністрація президента США Джо Байдена проводить термінові перемовини з Конгресом, аби одержати дозвіл на використання понад 6 млрд дол. військової допомоги для Україні до 30 вересня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на калька джерел, знайомих із цим питанням.

Президентські повноваження щодо вилучення озброєнь (PDA) – ухвалений у квітні ключовий компонент допомоги Україні на 61 млрд дол. – дозволяє Байдену передавати оборонні товари та послуги з американських запасів у відповідь на надзвичайні ситуації.

PDA був основним механізмом, який адміністрація президента США використовувала для постачання зброї до України. Нещодавно, 23 серпня, адміністрація Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги на 125 млн дол., до якого увійдуть ракети ППО, обладнання для боротьби з дронами, протитанкові ракети та боєприпаси.

Однак більшість коштів із передбачених квітневим законопроєктом 7,8 млрд дол. не були використані. Це змушує посадовців шукати спосіб зберегти решту 6 млрд. дол., оскільки наближається крайній термін для їхнього використання – 30 вересня, тобто кінець 2024 фінансового року.

Близькі до перемовин джерела повідомили виданню, що Держдепартамент США сподівається внести подовження повноважень до Постійної резолюції – короткострокового законопроєкту про надзвичайні витрати, який Сенат і Палата представників повинні ухвалити у вересні, щоб уникнути шатдауну в кінці місяця.

Помічники конгресменів переконують, що рішення буде знайдено, враховуючи сильну двопартійну підтримку допомоги Україні.

Як повідомили джерела у Конгресі, не до кінця зрозуміло, чому потік зброї до України сповільнився 2024 року. Водночас вони сказали, що це частково пов'язано зі стурбованістю з боку Міноборони США тим, що його власні запаси виснажуються, адже збройна промисловість бореться з проблемами в ланцюжку постачань.

Законодавці з обох партій, які підтримують Україну, наголосили на важливості подовження підтримки.

Поки тривають переговори з Конгресом, адміністрація Байдена розглядає запасний план, за яким Держдеп зробить суттєву заяву щодо допомоги до 30 вересня, фактично витративши решту 6 млрд дол. до завершення терміну дії програми.

За словами джерел, відповідно до цього резервного плану, терміни постачання зброї та обладнання будуть подовжені, що дозволить більш поступово передавати ресурси Україні.

Помічники конгресменів і представники адміністрації також вказують, що є ще один доступний ресурс. Так, близько 3 млрд дол., виділених у межах повноважень PDA в результаті бухгалтерської помилки Пентагону, залишаються доступними для допомоги Україні. Термін дії цих повноважень не закінчується.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що держава досі не отримала усі пакети військової допомоги, яка передбачена рішенням Конгресу США.

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