"Можуть зруйнувати Керченський міст: лідер опозиції Німеччини закликав Шольца надати Taurus

Лідер опозиції Німеччини вважає, що Шольц має пояснити народу ФРН про причини затягування ним рішення.

Голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц заклив канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus, які, на його думку, можуть зруйнувати Керченський міст.

Про це німецький політик для інтерв'ю Table Media, пише Tagesschau.

За його словами, Керченський міст у Криму – "це найважливіший маршрут постачання російських сил вторгнення".

Він вважає, що Шольц має пояснити німецькому народу, чому він затягує рішення надати Україні таке важливе озброєння, як ракети Taurus.

"Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включаючи мене, на це питання", - сказав Мерц.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, на Шольца посилюється тиск щодо передавання Україні ракет Taurus.

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