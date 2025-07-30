Можливе цунамі на кількох континентах: хто опинився в зоні ризику після землетрусу

Наслідки цунамі 2004 року / © Getty Images

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Цунамі накриває узбережжя США, а також загрожує Японії, Китаю, Філіппінам і ще низці країн після одного з найсильніших землетрусів, що сталися біля Камчатки. Влада закликає мільйони людей до евакуації.

Як повідомляє Newsweek, поштовхи магнітудою 8,8 сталися в акваторії Тихого океану — за 126 км від Петропавловська-Камчатського, на глибині 18 км. За даними Геологічної служби США, це один із найпотужніших землетрусів, зафіксованих у регіоні.

Центр попередження про цунамі NOAA (TWC) вже зафіксував перші хвилі на Алясці та Гаваях. На картах показано, що Гаваї та частина Північної Каліфорнії перебувають під найвищим рівнем попередження. Водночас західне узбережжя США — Орегон, Вашингтон і Британська Колумбія — готуються до удару цунамі в найближчі години.

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Очікується, що хвилі дістануться затоки Сан-Франциско близько 00:40 за місцевим часом, а Лос-Анджелеса — до 1:00. Частину попереджень для Алеутських островів Аляски було знижено, але загальна загроза для Тихоокеанського регіону зберігається.

Широка географія загрози

Карта з попередженнями, оповіщеннями та рекомендаціями про цунамі, спричинені землетрусом. / © NOAA

Як повідомляє BBC, хвилі цунамі, спричинені потужним землетрусом біля Камчатки, вже досягли берегів Аляски та Гавайських островів. Влада Гаваїв знизила рівень тривоги до рекомендаційного, але мешканцям порадили повертатися додому з обережністю.

Землетрус магнітудою 8,8 стався за 126 км від Петропавловська-Камчатського, в густонаселеному районі східної Росії. За даними Геологічної служби США, поштовхи на глибині 18 км стали одними з найсильніших, що будь-коли фіксувалися у регіоні.

Фотографії з російських портових міст показують зруйновані будівлі, затоплені прибережні райони й масштабну евакуацію.

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Західне узбережжя США — зокрема Вашингтон, Орегон, північна Каліфорнія та канадська Британська Колумбія — залишаються в зоні потенційної загрози. Очікується, що хвилі досягнуть Сан-Франциско близько 00:40 за тихоокеанським часом, а гавані Лос-Анджелеса — близько 1:00.

Попередження про цунамі також оголосили в Японії, Китаї, Індонезії, Перу, Колумбії та Еквадорі. У Японії наказано евакуацію майже 2 мільйонам людей. Перші хвилі, що вже прибули, були незначними, але метеорологічне агентство країни попереджає, що висота може сягнути трьох метрів.

Цунамі вже досягло узбережжя Каліфорнії

Національна метеорологічна служба США повідомила, що в бухті Арена (штат Каліфорнія) зафіксовано хвилі цунамі заввишки 1,6 фута (приблизно 0,5 метра) над рівнем припливу, передає The Guardian.

Попередження про цунамі залишається чинним для прибережних територій від мису Мендосіно до кордону з Орегоном.

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“Якщо ви перебуваєте в зоні узбережжя, негайно перемістіться вглиб суходолу, на підвищення. Попередження про цунамі означає, що хвилі або вже досягли берега, або очікуються найближчим часом, і можуть призвести до значного затоплення. Це серія хвиль, перша з яких може бути не найсильнішою”, — йдеться в повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Японії екстрено евакуювали персонал із атомної електростанції “Фукусіма-1” через імовірність нового цунамі.