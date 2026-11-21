Перша леді США Меланія Трамп / © Associated Press

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Перша леді США Меланія Трамп припустила, що до Різдва між Україною та Росією може бути досягнуто домовленості про нове припинення вогню.

Про це вона розповіла в етері Fox News.

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Меланія Трамп зазначила, що найбільше на Різдво бажає миру у світі. Водночас вона сподівається, що найближчим часом вдасться домовитися про чергове припинення вогню між Україною та РФ.

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«Я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якби Україна та Росія були готові. Я вже веду переговори, тому, можливо, до Різдва буде ще одне припинення вогню», — сказала перша леді США.

Вона також згадала про гуманітарну місію в окупованих Олешках Херсонської області. За словами Трамп, про ситуацію в місті вона дізналася під час Генеральної Асамблеї ООН, після чого почала співпрацювати з українськими та російськими представниками.

Перша леді США наголосила, що особисто брала участь у всіх деталях цієї роботи. За її словами, завдяки попередньому припиненню вогню вдалося врятувати близько 800 людей. Серед евакуйованих були діти та літні люди.

«Зараз у них є тепла домівка, їжа та ліки. Серед них також було багато літніх людей і дітей, тому це справді чудово бачити. І я сподіваюся, що вони матимуть чудове Різдво», — додала Трамп.

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Раніше перша леді США заявила, що налагодила «чудові стосунки» з Україною та Росією у питанні повернення дітей, розлучених із родинами через війну. За її словами, завдяки цій роботі вже 34 дитини змогли повернутися додому.

Евакуація з окупованих Олешок

Нагадаємо, в жовтні 2026 року відбулася гуманітарна операція з евакуації мешканців окупованих Олешок Херсонської області.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про підготовку ще одного безпечного виїзду для жителів тимчасово окупованої Олешківської громади, які хочуть повернутися на підконтрольну Україні територію.

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