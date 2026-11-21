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«Можливо, до Різдва буде ще одне припинення вогню»: Меланія Трамп розкрила подробиці переговорів
Меланія Трамп заявила про можливість нового припинення вогню між Україною та Росією ще до Різдва. Перша леді США повідомила, що вже веде переговори.
Перша леді США Меланія Трамп припустила, що до Різдва між Україною та Росією може бути досягнуто домовленості про нове припинення вогню.
Про це вона розповіла в етері Fox News.
Меланія Трамп зазначила, що найбільше на Різдво бажає миру у світі. Водночас вона сподівається, що найближчим часом вдасться домовитися про чергове припинення вогню між Україною та РФ.
«Я дуже хотіла б, щоб було більше припинень вогню. Ми могли б зробити це дуже швидко, якби Україна та Росія були готові. Я вже веду переговори, тому, можливо, до Різдва буде ще одне припинення вогню», — сказала перша леді США.
Вона також згадала про гуманітарну місію в окупованих Олешках Херсонської області. За словами Трамп, про ситуацію в місті вона дізналася під час Генеральної Асамблеї ООН, після чого почала співпрацювати з українськими та російськими представниками.
Перша леді США наголосила, що особисто брала участь у всіх деталях цієї роботи. За її словами, завдяки попередньому припиненню вогню вдалося врятувати близько 800 людей. Серед евакуйованих були діти та літні люди.
«Зараз у них є тепла домівка, їжа та ліки. Серед них також було багато літніх людей і дітей, тому це справді чудово бачити. І я сподіваюся, що вони матимуть чудове Різдво», — додала Трамп.
Раніше перша леді США заявила, що налагодила «чудові стосунки» з Україною та Росією у питанні повернення дітей, розлучених із родинами через війну. За її словами, завдяки цій роботі вже 34 дитини змогли повернутися додому.
Евакуація з окупованих Олешок
Нагадаємо, в жовтні 2026 року відбулася гуманітарна операція з евакуації мешканців окупованих Олешок Херсонської області.
Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про підготовку ще одного безпечного виїзду для жителів тимчасово окупованої Олешківської громади, які хочуть повернутися на підконтрольну Україні територію.