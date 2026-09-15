"Можливо, вони вас застрелять": прем’єр Канади розповів про дивний подарунок від Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Канади Марк Карні поділився історією про незвичний подарунок та своєрідний гумор президента США Дональда Трампа під час їхньої особистої зустрічі.

Про це канадський урядовець розповів під час спілкування з журналісткою, передає Clash Report.

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Подарунок від Трампа для Марка Карні — що відомо

За словами канадського прем’єра, під час зустрічі Дональд Трамп вирішив зробити йому пам’ятний презент, анонсувавши його як «щось надзвичайно цінне».

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«Трамп сказав: „Я хочу подарувати вам щось дуже особливе, Марк. Щось надзвичайно цінне.“ І я відкриваю цю коробку, а там — великий золотий ключ. Я був вражений: „Вау, пане президенте, це чудово.“ Він каже: „Так, це ключ. Це ключ від Білого дому. Просто принесіть його. Вам дозволять увійти.“ А потім він каже: „Можливо, вони вас застрелять“», — поділився Марк Карні.

Прем’єр-міністр Канади підсумував, що цей епізод та жарт американського президента влучно описують характер їхніх двосторонніх взаємин.

Відносини США та Канади — останні новини

Нагадаємо, політика Дональда Трампа щодо Канади може посилити внутрішні суперечності у країні та підживити сепаратистські настрої в Альберті.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про перейменування озера Онтаріо на «Озеро Америка» та додав, що хоче змінити назви океанів.

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Згодом Google змінив назву озера Онтаріо на «Озеро Америка» для користувачів у США після відповідного рішення адміністрації Трампа.

Його заява пролунала на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном та Оттавою.

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