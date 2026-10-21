"Ми ніколи не були так близько": Трамп висловився про завершення війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

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Війна в Україні, яку розпочала Росія, може закінчитися вже найближчим часом.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

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Трамп про війну в Україні — що заявив

Американський президент визнав, що війну розпочав саме російський диктатор Володимир Путін.

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«Ми наближаємося до завершення війни, яку розпочав Путін в Україні, можливо, вже зараз ми наблизилися до цього, як ніколи раніше», — зазначив він.

За словами Трампа, саме зараз настав найважливіший і найвирішальніший момент для припинення війни.

«Ми ніколи не були так близько до цього», — зауважив президент США.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Стів Віткофф під час зустрічі з «фюрером» РФ Володимиром Путіним заявив про прогрес у мирних переговорах і про «підґрунтя для припинення вогню».

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Росія також заявила про готовність відновити тристоронні переговори щодо миру в Україні.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що нова зустріч у межах тристоронніх переговорів про закінчення війни за участі України, США та Росії може відбутися не пізніше початку листопада.

Варто зауважити, що російські війська пізно ввечері, 21 жовтня, знову завдали ракетного удару по столиці.

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