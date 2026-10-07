Можливий другий випадок: ВООЗ подала запит до Росії щодо нових даних про ймовірне зараження чумою

Чума в РФ / © ТСН

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ВООЗ подала до Росії запит щодо додаткової інформації про можливий другий випадок зараження чумою після смерті співробітниці Іркутського протичумного науково-дослідного інституту.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус у Х.

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За його словами, ВООЗ відстежує інформацію про смерть співробітниці лабораторії в Іркутській області, яка померла 2 жовтня 2026 року після госпіталізації з тяжкою пневмонією.

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Чума в РФ: що відомо про запити ВООЗ

Перші повідомлення у ЗМІ припускали, що йдеться про легеневу чуму після ймовірного випадкового зараження в лабораторії.

Після запиту ВООЗ у межах Міжнародних медико-санітарних правил російські органи охорони здоров’я повідомили, що останнім часом випадків чуми в Іркутській області не реєстрували.

У РФ заявили, що було проведено епідеміологічне розслідування, запроваджено профілактичні та протиепідемічні заходи, а встановлених контактних осіб взяли під медичне спостереження і протестували.

За інформацією, яку РФ надала ВООЗ, серед контактних осіб не виявили патогенів високої небезпеки, а медичне спостереження за всіма встановленими контактами вже завершили.

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Водночас ВООЗ продовжує контактувати з російськими органами охорони здоров’я та запропонувала їм технічну допомогу.

Організація надіслала запит щодо додаткових даних, щоб з’ясувати причину тяжкої пневмонії, визначити збудник, через який були запроваджені заходи громадського здоров’я, а також перевірити повідомлення ЗМІ про другого співробітника з пневмонією невстановленого походження.

«Своєчасний, повний і прозорий обмін інформацією відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил має важливе значення для з’ясування суперечливих повідомлень і проведення точної оцінки потенційних ризиків для громадського здоров’я», — наголосив Гебреїсус.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРИЧІ ДЕЗІНФІКУВАЛИ БУДИНОК! Спалах чуми в Росії?! Трамп терміново дзвонить Путіну

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