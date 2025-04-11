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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Можна лише обережно: у яких країнах світу не відзначають Великдень

Щобільше, у деяких державах святкування заборонене.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Великдень

Великдень / © Getty Images

Великдень – одне з головних християнських свят. Однак відзначають його далеко не всюди.

Де не святкують Великдень — розповідає 24 Канал.

Саудівська Аравія

Як відомо, в цій країні християнство заборонене, там немає церков. Християни можуть святкувати Великдень, але лише приватно і дуже обережно.

Афганістан

Офіційна релігія там – іслам. Християнство в цій країні не визнають, тож публічних святкувань немає.

Північна Корея

Будь-яка релігія в КНДР суворо обмежена, а християнська діяльність заборонена та суворо карається. Тож Великдень там не святкується взагалі.

У деяких країнах Великдень просто не є святом, адже більшість населення мають зовсім іншу віру. До прикладу, йдеться про Китай, Непал, Бутан, Лаос, Камбоджа. Однак Великдень там не заборонена, і в районах, де є християнські громади, віряни можуть святкувати за бажання.

Раніше священник розповів, чи дійсно на Великдень не можна варити холодець з півня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
655
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