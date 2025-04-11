- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 655
- Час на прочитання
- 1 хв
Можна лише обережно: у яких країнах світу не відзначають Великдень
Щобільше, у деяких державах святкування заборонене.
Великдень – одне з головних християнських свят. Однак відзначають його далеко не всюди.
Де не святкують Великдень — розповідає 24 Канал.
Саудівська Аравія
Як відомо, в цій країні християнство заборонене, там немає церков. Християни можуть святкувати Великдень, але лише приватно і дуже обережно.
Афганістан
Офіційна релігія там – іслам. Християнство в цій країні не визнають, тож публічних святкувань немає.
Північна Корея
Будь-яка релігія в КНДР суворо обмежена, а християнська діяльність заборонена та суворо карається. Тож Великдень там не святкується взагалі.
У деяких країнах Великдень просто не є святом, адже більшість населення мають зовсім іншу віру. До прикладу, йдеться про Китай, Непал, Бутан, Лаос, Камбоджа. Однак Великдень там не заборонена, і в районах, де є християнські громади, віряни можуть святкувати за бажання.
Раніше священник розповів, чи дійсно на Великдень не можна варити холодець з півня.