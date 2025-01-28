Мозок і нервова система були пошкоджені: 17 осіб померли від невідомої хвороби

У віддаленому індійському селі Бадхал, у Джамму та Кашмір, з початку грудня зафіксовано 17 смертей, зокрема 13 дітей.

Про це повідомило індійське агентство Press Trust of India.

Понад 200 осіб, які контактували з родинами 17 померлих від загадкової хвороби в Раджурі, були поміщені на карантин як захід обережності. Минулого тижня село оголосили "зоною стримування". У всіх випадках загиблих у селі Бадхал виявлено загальний фактор: ураження головного мозку та пошкодження нервової системи.

Для вирішення проблеми з медичною допомогою скасували зимові канікули. Федеральний уряд розпочав розслідування під керівництвом міністра охорони здоров’я Джітендри Сінгха. Початкове розслідування показало, що смерті не спричинені інфекцією, вірусом або бактерією, а, ймовірно, токсином. Наразі перевіряються різні токсини, а також розслідується можливість злочинної діяльності.

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