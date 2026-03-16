"Все, що захочу": Трамп зробив скандальну заяву про Кубу

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо Куби, заявивши, що може «взяти» острів та змінити ситуацію в країні.

Під час виступу 16 березня Трамп сказав, що вважає можливим встановлення контролю над Кубою, передає Clash Report.

«Я думаю, що матиму честь взяти Кубу. Це було б добре. Це велика честь», — заявив він.

Реклама

Також Трамп додав, що, на його думку, має достатньо можливостей впливу на ситуацію навколо острова.

«Я можу звільнити її або взяти її, думаю, що можу зробити з нею все, що захочу», — сказав Трамп.

Його слова пролунали на тлі поглиблення політичної та економічної кризи на Кубі, а також напружених відносин між Вашингтоном і Гаваною.

Наразі офіційної реакції кубинської влади на заяву Трампа не надходило.

Реклама

Ситуація з Кубою і США: що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вже натякав, що розглядає можливість захоплення Куби. Він назвав це «дружнім» захопленням. Адже там «немає грошей, та й взагалі нічого немає». Трамп також повідомив, що Куба «веде переговори з адміністрацією США». Він заявляв про надзвичайний стан через дії уряду Куби і в січні 2026-року та оголосив про можливість запровадження мит для країн, які постачають нафту на острів.

Через це рішення на Кубі заявили про «надзвичайну загрозу».

Тим часом ООН попереджає про поглиблення гуманітарної кризи на Кубі через нафтове ембарго США.