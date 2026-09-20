Можуть вбити за телефон: топ найнебезпечніших міст світу

Безпека залишається головною проблемою для мандрівників / © Associated Press

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Список найнебезпечніших міст світу оновлюється регулярно. У ньому, зазвичай, одні й самі «імена». Мегаполіси, про які йтиметься нижче, репутацію собі вже зіпсували, і з року в рік називаються найнебезпечнішими у світі.

ТСН.ua пише про топ найнебезпечніших міст для туристів.

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Сан-Педро-Сула, Гондурас

Сан-Педро-Сула, що розташований у Гондурасі, стабільно входить до першої трійки найнебезпечніших міст світу. За кількістю вбивств 700-тисячний Сан-Педро-Сула один з найбільших — 170 на 100 тисяч мешканців щороку.

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Вдень у місті, до речі, цілком безпечно — якщо не перебувати в районі, де можуть убити за телефон — а от уночі краще носа на вулицю не висовувати.

Незважаючи на велику кількість туристичних місць, Гондурас — небезпечна країна / © Associated Press

Акапулько, Мексика

Це місто в Мексиці в першу чергу відоме як відмінний курорт, в якому розкішний клімат, сервіс і бурхливе нічне життя. Раніше в Акапулько доживали свій вік голлівудські зірки золотого віку, а поруч селилися солідні бізнесмени. Потім усе почало змінюватися. Тобто якщо раніше майже весь місцевий бізнес працював на туризм, то зараз новий тренд (не для всіх, звичайно) — інвестиції в банди, картелі та партії наркотиків. Інвестиції, зрозуміло, ризиковані: у зведеннях новин — «вбивство на футбольному полі», «розстріляна група чоловіків на вулиці».

Поширена думка про те, що туристам варто відвідувати Мексику, тільки якщо у них є дозвіл на зброю та відмінні навички стрілка, — далеко не міф / © Associated Press

Каракас, Венесуела

Столиця Венесуели багато років утримує місце серед найнебезпечніших міст. Політична нестабільність, інфляція та криза влади створюють атмосферу беззаконня.

Збройні напади та викрадення заради викупу стали буденністю.

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Сьогодні Каракас страждає від економічної кризи. Рівень убивств тут — один з найвищих у світі. / © Associated Press

Порт-Морсбі, Папуа — Нова Гвінея

Це місто небезпечне через велику кількість насильницьких злочинів. Часто фіксуються напади з ножами та вогнепальною зброєю. Особливо у бідних кварталах. Поліція міста недоукомплектована, а час реагування на виклики занадто тривалий.

Порт-Морсбі / © Associated Press

Йоганнесбург, Південна Африка

Найбільший економічний центр країни — і водночас один із найкримінальніших. Високе безробіття та соціальна нерівність призвели до сплеску збройних нападів та вуличних крадіжок. У місті всюди ґрати на вікнах і житлові комплекси, що охороняються.

Йоганнесбург / © Associated Press

Гренобль, Франція

На тлі зростання наркоторгівлі деякі райони міста опинилися під контролем злочинних угруповань. Між ними часто трапляються збройні сутички.

Гренобль / © Associated Press

Неаполь, Італія

Столиця відома діяльністю мафії. Вуличні крадіжки, напади та шахрайство — частина міської реальності. Туристи мають бути особливо уважними у місцях скупчення людей.

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Неаполь / © Associated Press

Детройт, США

Наприкінці XX століття на тлі закриття автомобільних заводів та економічної кризи місто зіткнулося з різким зростанням безробіття та бідності.

Проблеми цього міста, яке процвітало в 1950-х роках, почалися давно. У процесі децентралізації автомобільного виробництва з Детройту виводилися промислові підприємства, а разом із ними його покидала кваліфікована робоча сила.

Останні 40 років міське населення постійно скорочувалося. За останні 30 років населення міста скоротилося від 1,8 млн до 700 тисяч осіб, водночас щорічно фіксується понад 300 вбивств.

Детройт / © Pixabay

Загальні рекомендації для туристів

перевіряйте актуальні дані перед поїздкою

не демонструйте на вулиці дорогі речі та техніку

користуйтеся лише офіційними або заздалегідь замовленими таксі

уникайте поодиноких прогулянок уночі, особливо в малоосвітлених районах

стежте за особистими речами в місцях скупчення людей

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