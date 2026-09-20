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Можуть вбити за телефон: топ найнебезпечніших міст світу
Незважаючи на розвиток туризму та технологій, рівень злочинності у багатьох мегаполісах світу залишається дуже високим.
Список найнебезпечніших міст світу оновлюється регулярно. У ньому, зазвичай, одні й самі «імена». Мегаполіси, про які йтиметься нижче, репутацію собі вже зіпсували, і з року в рік називаються найнебезпечнішими у світі.
ТСН.ua пише про топ найнебезпечніших міст для туристів.
Сан-Педро-Сула, Гондурас
Сан-Педро-Сула, що розташований у Гондурасі, стабільно входить до першої трійки найнебезпечніших міст світу. За кількістю вбивств 700-тисячний Сан-Педро-Сула один з найбільших — 170 на 100 тисяч мешканців щороку.
Вдень у місті, до речі, цілком безпечно — якщо не перебувати в районі, де можуть убити за телефон — а от уночі краще носа на вулицю не висовувати.
Акапулько, Мексика
Це місто в Мексиці в першу чергу відоме як відмінний курорт, в якому розкішний клімат, сервіс і бурхливе нічне життя. Раніше в Акапулько доживали свій вік голлівудські зірки золотого віку, а поруч селилися солідні бізнесмени. Потім усе почало змінюватися. Тобто якщо раніше майже весь місцевий бізнес працював на туризм, то зараз новий тренд (не для всіх, звичайно) — інвестиції в банди, картелі та партії наркотиків. Інвестиції, зрозуміло, ризиковані: у зведеннях новин — «вбивство на футбольному полі», «розстріляна група чоловіків на вулиці».
Каракас, Венесуела
Столиця Венесуели багато років утримує місце серед найнебезпечніших міст. Політична нестабільність, інфляція та криза влади створюють атмосферу беззаконня.
Збройні напади та викрадення заради викупу стали буденністю.
Порт-Морсбі, Папуа — Нова Гвінея
Це місто небезпечне через велику кількість насильницьких злочинів. Часто фіксуються напади з ножами та вогнепальною зброєю. Особливо у бідних кварталах. Поліція міста недоукомплектована, а час реагування на виклики занадто тривалий.
Йоганнесбург, Південна Африка
Найбільший економічний центр країни — і водночас один із найкримінальніших. Високе безробіття та соціальна нерівність призвели до сплеску збройних нападів та вуличних крадіжок. У місті всюди ґрати на вікнах і житлові комплекси, що охороняються.
Гренобль, Франція
На тлі зростання наркоторгівлі деякі райони міста опинилися під контролем злочинних угруповань. Між ними часто трапляються збройні сутички.
Неаполь, Італія
Столиця відома діяльністю мафії. Вуличні крадіжки, напади та шахрайство — частина міської реальності. Туристи мають бути особливо уважними у місцях скупчення людей.
Детройт, США
Наприкінці XX століття на тлі закриття автомобільних заводів та економічної кризи місто зіткнулося з різким зростанням безробіття та бідності.
Проблеми цього міста, яке процвітало в 1950-х роках, почалися давно. У процесі децентралізації автомобільного виробництва з Детройту виводилися промислові підприємства, а разом із ними його покидала кваліфікована робоча сила.
Останні 40 років міське населення постійно скорочувалося. За останні 30 років населення міста скоротилося від 1,8 млн до 700 тисяч осіб, водночас щорічно фіксується понад 300 вбивств.
Загальні рекомендації для туристів
перевіряйте актуальні дані перед поїздкою
не демонструйте на вулиці дорогі речі та техніку
користуйтеся лише офіційними або заздалегідь замовленими таксі
уникайте поодиноких прогулянок уночі, особливо в малоосвітлених районах
стежте за особистими речами в місцях скупчення людей
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