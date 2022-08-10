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Мріяла купити квартиру і авто: у Росії матір загиблого окупанта кинули на гроші за сина

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Мріяла купити квартиру і авто: у Росії матір загиблого окупанта кинули на гроші за сина

Фото: pixabay.com

У Бурятії в РФ шахраї обікрали матір загиблого окупанта.

В неї видурили компенсацію за сина у розмірі 7 млн рублів.

Про це повідомляє "ТрансСиб.Інфо".

Мешканка Бурятії втратила на війні  в Україні сина-окупанта. За його смерть вона отримала 7 млн рублів і збиралася використати їй належним чином - придбати квартиру і автомобіль.

Жінці зателефонували невідомі, які запропонували допомогу від держави. Вони пообіцяли допомогти матері окупанта придбати машину та квартиру. Та повірила обіцянкам та перевела 7 мільйонів рублів на рахунок аферистів.

Зрештою "гробові" гроші зникли, а цією справою зараз займається поліція. Щоправда, тут кажуть - гроші повернути навряд чи вдасться.

Нагадаємо, що авто за смерть сина вже не купити, а за щоденник треба заплатити майже на 300% більше.

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