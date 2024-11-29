Мріяв жити в Москві: у Польщі затримали скандального тіктокера з України

У Варшаві правоохоронці затримали TikTok-блогера Владислава Олійниченка (прізвисько Crawly), який став відомим завдяки провокативним стрімам із розбиттям автівок на парковках торгівельних центрів.

Про це пише RMF24 з посиланням на прес-секретаря Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Яцека Добжинського.

"Чоловіка передали офіцерам прикордонної служби, які на підставі його реєстрації в Шенгенської інформаційній системі вжили заходів щодо його видворення з Республіки Польща", – зазначив він.

23-річний Олейниченко представлявся білорусом, однак, за даними польського Центру, він навчався в українській школі.

Під час одного зі своїх стрімів блогер нібито вульгарно відгукнувся про поляків і заявив, що вважав за краще б жити в Москві. Цими словами зацікавився Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки та подав заяву до прокуратури.

Також кілька днів тому тіктокер опублікував відео, на якому він стрибає на автомобілі на одній зі стоянок у центрі Варшави. На перехожого, який помітив його дії, він нібито бризнув із вогнегасника.

Нагадаємо, індійська інфлюєнсерка перевірила на собі славнозвісну чистоту Японії, пройшовшись вулицями у білих шкарпетках, і була шокована, коли виявила, що вони залишилися бездоганними.

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