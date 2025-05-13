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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Мруть як мухи: в Росії у квітні зафіксовано рекордну смертність — в чому причина

Експерти вказують на наслідки війни та занепад медицини.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Росія стрімко втрачає населення — смертність зросла до рівня піку пандемії.

Росія стрімко втрачає населення — смертність зросла до рівня піку пандемії. / © Unsplash

У квітні 2025 року в Росії спостерігається різкий сплеск смертності, який за масштабами наближається до пікових показників пандемії COVID-19 2021 року.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зокрема, у деяких регіонах ситуація є критичною: смертність в Архангельській області зросла на 39%, у Тульській — на 20%, у Новосибірській — майже на 15%. За оцінками демографів, загальна кількість померлих у Росії у квітні становить понад 167 тисяч осіб — це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Фахівці не називають точних причин цього сплеску, але наголошують, що така динаміка пов’язана з війною: це не лише бойові втрати, а й наслідки загального погіршення соціально-економічної ситуації в країні.

«Економічна нестабільність, падіння рівня життя, інфляція — усе це б’є по здоров’ю населення. А ще — розвал медичної системи: лікарні закриваються, а доступ до медичної допомоги стрімко погіршується», — зазначили в Центрі.

До цього додається дефіцит ліків і обладнання, спричинений санкціями. У той час як Кремль звітує про «стабільність», насправді Росія стрімко втрачає населення.

Нагадаємо, нейробіологи вперше отримали наукові докази активності мозку людини у момент смерті. Під час дослідження 87-річного пацієнта вони зафіксували явище, яке нагадує «огляд життя» — коли перед очима проносяться найважливіші моменти минулого.

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