Мучить легкий кашель: Байден знову отримав позитивний тест на COVID-19

У американського президента п’ятий день поспіль підтверджується зараження коронавірусною інфекцією.
Президент США Джо Байден, який дотримується карантину через нещодавнє зараження COVID-19, п’ятий день поспіль отримує позитивний тест.
Звіт лікаря американського лідера Кевіна О'Коннора опублікований на сайті Білого дому.
За словами О'Коннора, американський президент почувається добре, у нього не спостерігається підвищена температура. Однак, 79-річного Байдена все ще мучить невеликий кашель. Приступи кашлю трапляються рідше, ніж напередодні, зазначив лікар.
“Його температура, пульс, артеріальний тиск, частота дихання та насичення киснем залишаються цілком нормальними. Його легені залишаються чистими”, – повідомив він, додавши, що Байден продовжить дотримуватися режиму самоізоляції.
Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Байден отримав позитивний тест на коронавірус. Згодом, 26 липня у Білому домі повідомили, що Байден завершив п'ятиденний курс лікування від коронавірусу препаратом Paxlovid та що симптоми COVID-19 у президента практично зникли.
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