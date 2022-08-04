Мучить легкий кашель: Байден знову отримав позитивний тест на COVID-19

У американського президента п’ятий день поспіль підтверджується зараження коронавірусною інфекцією.

Президент США Джо Байден, який дотримується карантину через нещодавнє зараження COVID-19, п’ятий день поспіль отримує позитивний тест.

Звіт лікаря американського лідера Кевіна О'Коннора опублікований на сайті Білого дому.

За словами О'Коннора, американський президент почувається добре, у нього не спостерігається підвищена температура. Однак, 79-річного Байдена все ще мучить невеликий кашель. Приступи кашлю трапляються рідше, ніж напередодні, зазначив лікар.

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“Його температура, пульс, артеріальний тиск, частота дихання та насичення киснем залишаються цілком нормальними. Його легені залишаються чистими”, – повідомив він, додавши, що Байден продовжить дотримуватися режиму самоізоляції.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Байден отримав позитивний тест на коронавірус. Згодом, 26 липня у Білому домі повідомили, що Байден завершив п'ятиденний курс лікування від коронавірусу препаратом Paxlovid та що симптоми COVID-19 у президента практично зникли.

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