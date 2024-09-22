"Мусульманський Ватикан": на Балканах може з'явитися найменша держава у світі

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама незабаром оголосить про плани створення цього утворення, яке буде називатися Суверенна держава Ордену Бекташі.

Албанія планує створити мусульманську міні-державу, яка буде суверенним анклавом у стилі Ватикану в столиці цієї країни — Тирані. Якщо все піде за планом, вона стане найменшою державою в світі, займаючи територію розміром із п’ять вулиць Нью-Йорка. На відміну від іеших мусульманських країн тут буде дозволено вживання алкоголю, жінки носитимуть те, що захочуть, та не існуватиме суворих правил щодо способу життя.

Про це повідомив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама в інтерв’ю The New York Times.

За його словами, нова мусульманська держава буде створена для членів суфійського шиїтського ордену Бекташі - з власною територією, адміністрацією та паспортами. Метою нової держави стане просування толерантної версії ісламу, якою Албанія пишається.

Орден Бекташі був заснований у 13 столітті в Туреччині, але переніс свою штаб-квартиру до Албанії майже століття тому після переслідувань у мусульманських країнах.

“Бог нічого не забороняє, ось чому він дав нам наш розум. Усі рішення будуть ухвалюватися з любов’ю та добротою”, – стверджує 65-річний священнослужитель Едмонд Брагімай, відомий послідовникам як Баба Монді, пояснюючи, як він планує керувати ділянкою землі площею 10 гектарів.

Територія запропонованої нової ісламської держави - це комплекс, розташований у дешевому житловому районі на сході Тирани. Його розмір становить лише чверть Ватикану, який наразі є найменшою країною у світі.

На території, яку контролює шиїтський суфійський орден, розташовані молитовний зал, музей, клініка та адміністративні офіси.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама незабаром оголосить про плани створення цього утворення, яке буде називатися Суверенна держава Ордену Бекташі.

Команда юридичних експертів, включаючи юристів-міжнародників, розробляє законопроєкт, який визначає суверенний статус нової держави в Албанії. Це має бути схвалено парламентом, контрольованим Соціалістичною партією Рами. Наразі невідомо, які країни погодяться визнати суверенітет Бекташі.

Баба Монді назвав план державності "дивом" і висловив надію, що Сполучені Штати та інші західні держави визнають суверенітет його держави.

За його словами, нова держава Бекташі може потребувати невеликої розвідувальної служби, “оскільки у нас теж є вороги”, але не матиме армії, прикордонників чи судів. Деталі, наприклад, хто матиме право на отримання паспортів, ще не визначені, додав він, але колір паспорта вже визначено: зелений, важливий колір в ісламі. Албанія дозволяє подвійне громадянство.

Нагадаємо, нещодавно Японія встановила новий рекорд довголіття, повідомивши про понад 95 000 людей, які переступили 100-річний вік. При цьому майже 90% довгожителів — жінки.

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