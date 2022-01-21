Мусять обирати між їжею та опаленням: у Польщі понад 2 мільйони людей страждають від бідності

Мусять обирати між їжею та опаленням: у Польщі понад 2 мільйони людей страждають від бідності

Майже на 50 тисяч зросла кількість вкрай бідних пенсіонерів у Польщі.

У Польщі побільшало людей, які живуть за межею бідності. Понад 2 мільйони поляків страждають від бідності. Вони живуть на менше ніж 20 злотих на день (142 грн).

Про це свідчать дані дослідження, проведене польським комітетом Європейської мережі з боротьби із бідністю (EAPN Polska).

Згідно з дослідженням, у Польщі протягом 2020 році людей, які живуть за межею бідності, стало більше на 378 тисяч. Загалом же майже 2 млн осіб, тобто приблизно 5,2 %, живуть на суми нижче за прожитковий мінімум. З яких - 410 тисяч дітей і 312 тисяч пенсіонерів.

Йдеться про такі суми як: 640 злотих (4 545 грн) на місяць для тих, хто живе поодинці, і 1727 злотих (12 267 грн) на місяць для сімей з 4 осіб, у якій двоє батьків та двоє дітей до 14 років.

Як уточнює bankier.pl, зазначена кількість поляків живе на менше ніж 20 злотих на день. Зазначається , що громадяни не можуть дозволити собі задовольнити основні потреби: купити їжу, взуття, не кажучи вже про опалення. Вони мають обирати.

Якщо говорити про житло, то, за даними Євростату, майже 4 мільйони людей, тобто кожен десятий житель Польщі, живуть у квартирі з принаймні однією з таких незручностей: протікає дах, волога на стінах, підлозі чи фундаменті, а також має гниття віконних рам або підлоги.

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На думку очільника EAPN Polska Рішарда Шарфенберга, зростання кількості людей, які живуть за межею бідності – тимчасове явище і, найімовірніше, спричинене призупиненням частини економіки. Водночас на це впливатиме й інфляція, яка зростає.

За оцінкою авторів звіту, торік 44% дітей могли бути виключені із соціального життя. Більше того, незважаючи на додаткові пільги, майже на 50 тисяч зросла кількість вкрай бідних пенсіонерів.

"6-річна Льонька не має взуття на зиму. Вона також ходить в будинку в куртці, бо опалення газом стало дуже дорогим за останні місяці. Її мама вчить польську, заробляє трохи більше двохсот доларів. Їй поки що вистачає на їжу, але вона з острахом дивиться на зростання цін на хліб, - це одна з багатьох історій людей, які страждають від бідність", - пише bankier.pl.

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