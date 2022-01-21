Мусять обирати між їжею та опаленням: у Польщі понад 2 мільйони людей страждають від бідності

Майже на 50 тисяч зросла кількість вкрай бідних пенсіонерів у Польщі.
У Польщі побільшало людей, які живуть за межею бідності. Понад 2 мільйони поляків страждають від бідності. Вони живуть на менше ніж 20 злотих на день (142 грн).
Про це свідчать дані дослідження, проведене польським комітетом Європейської мережі з боротьби із бідністю (EAPN Polska).
Згідно з дослідженням, у Польщі протягом 2020 році людей, які живуть за межею бідності, стало більше на 378 тисяч. Загалом же майже 2 млн осіб, тобто приблизно 5,2 %, живуть на суми нижче за прожитковий мінімум. З яких - 410 тисяч дітей і 312 тисяч пенсіонерів.
Йдеться про такі суми як: 640 злотих (4 545 грн) на місяць для тих, хто живе поодинці, і 1727 злотих (12 267 грн) на місяць для сімей з 4 осіб, у якій двоє батьків та двоє дітей до 14 років.
Як уточнює bankier.pl, зазначена кількість поляків живе на менше ніж 20 злотих на день. Зазначається, що громадяни не можуть дозволити собі задовольнити основні потреби: купити їжу, взуття, не кажучи вже про опалення. Вони мають обирати.
Якщо говорити про житло, то, за даними Євростату, майже 4 мільйони людей, тобто кожен десятий житель Польщі, живуть у квартирі з принаймні однією з таких незручностей: протікає дах, волога на стінах, підлозі чи фундаменті, а також має гниття віконних рам або підлоги.
На думку очільника EAPN Polska Рішарда Шарфенберга, зростання кількості людей, які живуть за межею бідності – тимчасове явище і, найімовірніше, спричинене призупиненням частини економіки. Водночас на це впливатиме й інфляція, яка зростає.
За оцінкою авторів звіту, торік 44% дітей могли бути виключені із соціального життя. Більше того, незважаючи на додаткові пільги, майже на 50 тисяч зросла кількість вкрай бідних пенсіонерів.
"6-річна Льонька не має взуття на зиму. Вона також ходить в будинку в куртці, бо опалення газом стало дуже дорогим за останні місяці. Її мама вчить польську, заробляє трохи більше двохсот доларів. Їй поки що вистачає на їжу, але вона з острахом дивиться на зростання цін на хліб, - це одна з багатьох історій людей, які страждають від бідність", - пише bankier.pl.
Читайте також:
- Може бути до 140 тисяч щодня: у Польщі заявили про п’яту хвилю COVID і оголосили нові "інструменти" боротьби з пандемією
- У Варшаві на вулиці знайшли непритомну українку з 5-місячним немовлям: подробиці
- Ефектне фото на згадку про Новий рік: у центрі Кракова затримали групу молодиків, які позували з голими дупами