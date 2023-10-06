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Мусять заплатити за варварство: голова МЗС Польщі прокоментував ракетний удар по селу Гроза

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Мусять заплатити за варварство: голова МЗС Польщі прокоментував ракетний удар по селу Гроза

Ракетний удар по селу Гроза на Харківщині

МЗС Польщі висловлює свою шану загиблим та співчуття родичам жертв.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау прокоментував варварський ракетний удар російських терористів по селу Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинула 51 особа.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

“Понад 50 людей загинули внаслідок чергового жорстокого обстрілу з боку російського агресора в Куп'янську. Росію треба якомога скоріше зупинити, вона мусить відповісти за все своє варварство”,- написав Рау.

Крім того, голова МЗС Польщі висловив свою шану загиблим та співчуття родичам жертв варварської атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку війни.

Крім того, ми раніше інформували, що у приміщенні, куди вдарили росіяни, перебували перебувало близько 60 осіб. 

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Дата публікації
Перегляди
33
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