Музей Метрополітен у Нью-Йорку визнав Рєпіна і Айвазовського українськими художниками

Музей мистецтв Метрополітен у Нью-Йорку визнав художників Іллю Рєпіна та Івана Айвазовського українськими митцями.

Про це свідчать підписи до робіт художників на сайті музею, передає Укрінформ.

Так, у підписах до робіт Рєпіна (портрет письменника Всеволода Гаршина (1884), портрет хлопчика (1884), Пастух із отарою овець (1870) та інших) зазначено, що їх автор, Ілля Рєпін, є українцем із міста Чугуїв, зараз Харківської області.

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У підписах до картин мариніста Айвазовського (Корабель у бурхливому морі (1892), Корабель при місячному світлі тощо) також вказано, що художник Іван Айвазовський українець із Феодосії, нині Автономна Республіка Крим.

Раніше цього місяця музей мистецтва Метрополітен визнав художника Архипа Куїнджі українським митцем.

Довідка:

Ілля Рєпін є українським художником із козацького роду на прізвисько Ріпа. Він народився 1844 року у містечку Чугуїв тодішньої Харківської губернії, навчався живопису в Петербурзькій академії мистецтв і писав свої полотна в Російській імперії, через що тривалий час називався російським художником.

є українським художником із козацького роду на прізвисько Ріпа. Він народився 1844 року у містечку Чугуїв тодішньої Харківської губернії, навчався живопису в Петербурзькій академії мистецтв і писав свої полотна в Російській імперії, через що тривалий час називався російським художником. Іван Айвазовський народився у Федосії 1817 року в сім’ї вірменського крамаря, родина якого переселилася до Криму з Галичини в 1812 році, куди його пращури потрапили із Західної Вірменії. Він також навчався в Петербурзькій академії мистецтв і вважався москвою російським художником-мариністом. Айвазовський жив і працював у Криму.

Нагадаємо, що житель Дніпропетровщини задешево купив картину, яка коштує тисячі доларів.

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