"Мужики, сами о себе позаботьтесь. У девушек и жен просите прокладки и тампоны": як комплектують армію РФ (відео)

Відео із російської казарми, де мобілізованих росіян інструктують щодо самостійного забезпечення себе всім необхідним, виклали у вільний доступ.

На відео інструкторка із медицини надає поради майбутнім солдатам, що саме їм потрібно купити, а що краще попросити у рідних. Йдеться про бинти, джгути, перекис водню і навіть гігієнічні прокладки та тампони.

"У дівчат, дружин просіть прокладки, тампони", - каже жінка.

За її словами, ці засоби гігієни врятують під час діареї.

"Спальники однозначно! Будете спати, де доведеться. Все своє! Нашого нічого немає! Ми своїх мужиків самі укомплектовували", - додає вона.

Інструкторка також зазначила, що у нагоді стануть автомобільні аптечки. Саме там можна знайти джгути.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни для мобілізованих з ОРДЛО дійсно знімали зі зберігання застарілі гвинтівки Мосіна.

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