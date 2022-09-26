"Мужики, сами о себе позаботьтесь. У девушек и жен просите прокладки и тампоны": як комплектують армію РФ (відео)

Інструкторка із медицини надає поради майбутнім солдатам "другої армії" світу.
Відео із російської казарми, де мобілізованих росіян інструктують щодо самостійного забезпечення себе всім необхідним, виклали у вільний доступ.
На відео інструкторка із медицини надає поради майбутнім солдатам, що саме їм потрібно купити, а що краще попросити у рідних. Йдеться про бинти, джгути, перекис водню і навіть гігієнічні прокладки та тампони.
"У дівчат, дружин просіть прокладки, тампони", - каже жінка.
За її словами, ці засоби гігієни врятують під час діареї.
"Спальники однозначно! Будете спати, де доведеться. Все своє! Нашого нічого немає! Ми своїх мужиків самі укомплектовували", - додає вона.
Інструкторка також зазначила, що у нагоді стануть автомобільні аптечки. Саме там можна знайти джгути.
Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни для мобілізованих з ОРДЛО дійсно знімали зі зберігання застарілі гвинтівки Мосіна.
Читайте також:
- Росія може втратити частину мобілізованих на шляху до України - експерт
- Мобілізованих росіян кинуть на війну майже без підготовки - британська розвідка
- "Закидати фронт "гарматним м'ясом": експерт пояснив, чому в Росії оголосили мобілізацію