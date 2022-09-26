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"Мужики, сами о себе позаботьтесь. У девушек и жен просите прокладки и тампоны": як комплектують армію РФ (відео)

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"Мужики, сами о себе позаботьтесь. У девушек и жен просите прокладки и тампоны": як комплектують армію РФ (відео)

Скріншот відео

Інструкторка із медицини надає поради майбутнім солдатам "другої армії" світу.

Відео із російської казарми, де мобілізованих росіян інструктують щодо самостійного забезпечення себе всім необхідним, виклали у вільний доступ.

На відео інструкторка із медицини надає поради майбутнім солдатам, що саме їм потрібно купити, а що краще попросити у рідних. Йдеться про бинти, джгути, перекис водню і навіть гігієнічні прокладки та тампони. 

"У дівчат, дружин просіть прокладки, тампони", - каже жінка.

За її словами, ці засоби гігієни врятують під час діареї. 

"Спальники однозначно! Будете спати, де доведеться. Все своє! Нашого нічого немає! Ми своїх мужиків самі укомплектовували", - додає вона.

Інструкторка також зазначила, що у нагоді стануть автомобільні аптечки. Саме там можна знайти джгути.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни для мобілізованих з ОРДЛО дійсно знімали зі зберігання застарілі гвинтівки Мосіна.

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Дата публікації
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