Музика, написана в концтаборі "Аушвіц", вперше пролунає після реставрації нот: історія та фото

Фрагменти музичних партитур, виявлені в Освенцімі, будуть вперше озвучені наступного тижня після ретельної реставрації композитора.

Про це пише CNN.

31-річний Лео Геєр, який також є диригентом, сказав, що натрапив на колекцію музичних рукописів випадково під час відвідин концтабору "Аушвіц" 2015 року.

Геєр відвідав колишній нацистський концентраційний табір після того, як йому було доручено вигадати музику на згадку про Мартіна Гілберта, британського історика та експерта з Голокосту, який помер у лютому того ж року.

Лео Геєр / Фото: Leo Geyer/CNN

Геєр вирушив до Польщі, щоб "відчути серйозність" робіт Гілберта. Там він зустрівся з архіваріусом меморіалу та музею Освенцім-Біркенау, який згадав, що мають залишки музичних партитур, аранжованих і виконаних оркестрами в таборі.

"Я знав, що в Освенцімі були оркестри, і це було те, про що ми говорили, бо мене як музиканта це цікавило", — сказав він. "Лише тоді він згадав про рукописи в архіві. Я мало не впав, коли він уперше сказав мені про це – я не міг повірити, що така річ залишалася майже непоміченою протягом майже 80 років".

Композитор відтворив музику, написану в концтаборі "Аушвіц" / Фото: Leo Geyer/CNN

Через місяць Геєр повернувся до Польщі, щоб перевірити результати.

"Саме тоді я зрозумів, чому людям знадобилося так багато часу, щоб виявити інтерес", - сказав він, пояснивши, що в архіві "210 музичних творів різного рівня завершеності".

"Музика була здебільшого знищена, тому те, що залишилося, схоже на зламаний пазл, за винятком того, що їх декілька, і всі вони змішані разом", - сказав він, додавши, що відтоді він повертався ще чотири рази.

Геєр, який отримує докторський ступінь з музики та композиторства в Оксфордському університеті, сказав, що він сповнений рішучості відтворити твори та втілити їх у життя. Він провів широке дослідження свідчень з Освенціма та історії музики у таборах.

Виступ оркестру в концтаборі "Аушвіц" / Фото: The Auschwitz Memorial

Він розповів, що у більшості концентраційних таборів є свого роду оркестр, що складається з ув'язнених, які грають на будь-яких доступних їм інструментах.

"Якогось моменту в Освенцімі було цілих шість оркестрів, і всі вони були суворо санкціоновані СС, а в деяких випадках і створені на замовлення СС", - сказав він. "Здебільшого вони були досить маленькими і мали химерну суміш інструментів", — сказав він, додавши, що акордеони і саксофони, що не зустрічаються в традиційних оркестрах, були особливо поширені. Інші інструменти, такі як гобой та фагот, були повністю відсутні. "У жіночому оркестрі Біркенау роками не було віолончеліста, поки не вдалося знайти одну жінку".

Цією віолончелісткою була Аніта Ласкер-Валфіш. Вона пережила Голокост і досі мешкає у Великій Британії. Її онук Саймон Валфіш у понеділок 27 листопада візьме участь у виставі в лондонському театрі Sadler's Wells.

Лео Геєр та Аніта Ласкер-Валфіш / Фото: Leo Geyer/CNN

Згадуючи свій досвід в онлайн-інтерв'ю Фонду Дня пам'яті жертв Голокосту, Ласкер-Валфіш сказала: "Те, що я прожила майже рік в Освенцімі, безперечно, пов'язано з тим, що я стала членкинею табірного оркестру. Поки німцям потрібний був оркестр, вбивати нас було б контрпродуктивно. Наше завдання полягало в тому, щоб щоранку і кожного вечора грати біля воріт табору, щоб спецназівці, що йдуть і приходять, марширували акуратно в такт маршам, які ми грали. Ми також мали бути доступними в будь-який час, щоб виступати перед окремими співробітниками СС, які приходили до нашого кварталу і хотіли послухати музику після того, як відправили на смерть тисячі людей".

За словами Геєра, оркестри іноді таємно грали для інших в'язнів.

"Багато людей були надзвичайно вдячні за музику, яку вони почули, вона дала їм якесь відчуття нормальності в неймовірному іншому місці - проблиску денного світла в темряві. Багато музикантів почали бунтувати за допомогою того, що ми називаємо музичними кріпограмами, тобто за допомогою того чи іншого повідомлення в музиці", - сказав Гейєр, описуючи "нахабні" дії, такі як вплетення польського державного гімну в маршеву музику.

Багато з виявлених Геєром фрагментів неповні, а деякі обгоріли по краях. Його завданням було поєднати частини воєдино і возз'єднати частини, яких бракує.

Чотири з відреставрованих творів будуть виконані Constella Music, творчою силою Геєра, чиї роботи охоплюють оперну, танцювальну, кіно- та концертну музику у Sadler's Wells. "Оркестри Освенціма" прозвучать у рамках концерту, присвяченого десятиріччю Constella Music.

Композитор відтворив музику, написану в концтаборі "Аушвіц" / Фото: Leo Geyer/CNN

Його гратимуть так, як це могло бути на той час, з акордеонами та саксофонами, а не з дерев'яними духовими інструментами.

"Це звучить майже зловісно", - сказав Геєр, додавши: "Ми проводимо цей захід для підвищення обізнаності та фінансування, щоб ми могли завершити решту роботи і представити повну серію, щоб люди могли почути цю музику по всьому світу".

Нагадаємо, двірник у 63 роки став професійним танцівником балету. Нарешті його мрія здійснилася.

Читайте також: