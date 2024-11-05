МВФ прогнозує взимку дефіцит електроенергії в Україні: кого це буде стосуватись

Показники дефіциту електроенергії будуть залежать від погоди та попиту, а також чи не буде обстрілів.

МВФ прогнозує, що піковий дефіцит електроенергії в Україні цієї зими може досягти 3-4 гігават. Проте комунальні установи відчуватимуть дефіцит меншою мірою.

Про це повідомив голова місії МВФ в Україні Тревор Лессард, пише Інтерфакс-Україна.

Лессард зазначив, що ключові сектори, зокрема охорона здоров’я та оборона, будуть більш стійкими до дефіциту електроенергії

Він підкреслив, що показники дефіциту електроенергії можуть змінюватися в залежності від погодних умов, попиту та проведення ремонтних робіт. Він також зазначив, що важко оцінити вплив дефіциту на українську економіку, оскільки це залежить не лише від наявних генеруючих потужностей і можливостей імпорту, а й від попиту на електрику.

Представник МВФ наголосив, що українська влада раніше визначила критичні сектори як пріоритетні у разі дефіциту електроенергії. Щодо імпорту, Лессард зазначив, що одним із рішень для покриття дефіциту є імпорт з Європи, проте Україна стикається з технологічними обмеженнями щодо обсягу імпортованої енергії.

Лессард повідомив, що максимальна потужність імпорту електроенергії в Україні наразі становить 2-2,1 гігавата, що є незначним для східноєвропейських економік. Він також зазначив, що європейські країни мають додаткові резерви, включаючи нову "зелену" енергію, яка може бути поставлена в мережу.

Нагадаємо, в Україні цього року можливі тривалі відключення електроенергії через втрату понад половину генерувальних потужностей внаслідок російських атак. Якщо температура опуститься до -10° і АЕС будуть виведені з ладу, відключення можуть тривати до 20 годин на день.

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