МВФ змінив прогноз щодо закінчення війни в Україні - деталі

Міжнародний валютний фонд погіршив свій прогноз щодо термінів закінчення війни Росії проти України, припустивши, що конфлікт може тривати весь 2026 рік.

Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер, передає пресслужба Фонду.

За його словами, у рамках обговорення нової програми підтримки України Фонд виходить із більш песимістичного сценарію, ніж раніше. Раніше МВФ передбачав, що війна може завершитися наприкінці 2025 року, тепер же очікування були скориговані з урахуванням заяв українського уряду.

Представник МВФ зазначив, що українська сторона чітко прогнозує тривалість війни протягом усього 2026 року, і це враховано у макроекономічній рамці Фонду. Новий сценарій також відображає підхід Кабінету міністрів України, який підготував проєкт державного бюджету на 2026 рік, виходячи з передбачувано тривалого конфлікту.

МВФ закладає у свої прогнози більш довготривалий сценарій війни, що вплине на економічні оцінки, фінансову допомогу та макропрогнози щодо України у наступному році.

