«Ми більше не можемо»: у Франції приголомшили заявою про зупинку фінансування України

Марін Ле Пен / © Associated Press

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Франція більше не може продовжувати фінансову підтримку України в колишніх обсягах через складну економічну ситуацію в країні.

Про це заявила французька політикиня Марін Ле Пен, повідомляє France 24.

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«Ми більше не можемо фінансувати Україну», — сказала Ле Пен журналістам.

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Свою позицію вона пояснила станом французької економіки, зокрема високим бюджетним дефіцитом та слабкими темпами економічного зростання.

«Сьогодні Франція перебуває у вкрай небезпечному становищі», — заявила політикиня.

За словами Ле Пен, фінансові можливості Парижа для подальшої підтримки України обмежені через внутрішні економічні проблеми.

Вибори у Франції 2027 — останні новини

У Франції посилюється невдоволення економічною ситуацією та рівнем життя. За даними останнього опитування Ipsos BVA, підтримка президента Еммануеля Макрона знизилася до 15%, тоді як 70% французів занепокоєні власним фінансовим становищем.

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На цьому тлі високі позиції перед президентськими виборами 2027 року зберігають представники «Національного об’єднання» — Жордан Барделла та Марін Ле Пен.

Партія виступає проти постачання Україні далекобійної зброї та відправлення європейських військ, а також закликає скоротити фінансову допомогу Києву.

Раніше Барделла також пропонував переглянути умови підтримки України через високий борг і дефіцит бюджету Франції та пов’язати європейську допомогу із закупівлею озброєння у країн-донорів.

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