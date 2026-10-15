ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2050
Час на прочитання
1 хв

«Ми більше не можемо»: у Франції приголомшили заявою про зупинку фінансування України

Ле Пен пояснила свою позицію складним станом французьких фінансів і заявила, що можливості Парижа щодо подальшої допомоги Україні обмежені.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Марін Ле Пен

Марін Ле Пен / © Associated Press

Франція більше не може продовжувати фінансову підтримку України в колишніх обсягах через складну економічну ситуацію в країні.

Про це заявила французька політикиня Марін Ле Пен, повідомляє France 24.

«Ми більше не можемо фінансувати Україну», — сказала Ле Пен журналістам.

Свою позицію вона пояснила станом французької економіки, зокрема високим бюджетним дефіцитом та слабкими темпами економічного зростання.

«Сьогодні Франція перебуває у вкрай небезпечному становищі», — заявила політикиня.

За словами Ле Пен, фінансові можливості Парижа для подальшої підтримки України обмежені через внутрішні економічні проблеми.

Вибори у Франції 2027 — останні новини

У Франції посилюється невдоволення економічною ситуацією та рівнем життя. За даними останнього опитування Ipsos BVA, підтримка президента Еммануеля Макрона знизилася до 15%, тоді як 70% французів занепокоєні власним фінансовим становищем.

На цьому тлі високі позиції перед президентськими виборами 2027 року зберігають представники «Національного об’єднання» — Жордан Барделла та Марін Ле Пен.

Партія виступає проти постачання Україні далекобійної зброї та відправлення європейських військ, а також закликає скоротити фінансову допомогу Києву.

Раніше Барделла також пропонував переглянути умови підтримки України через високий борг і дефіцит бюджету Франції та пов’язати європейську допомогу із закупівлею озброєння у країн-донорів.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie