"Ми будемо керувати країною": Трамп зробив гучну заяву щодо Венесуели та анонсував другу хвилю

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп виступив із заявою щодо ситуації у Венесуелі. За словами очільника Білого дому, Сполучені Штати мають намір взяти управління країною під свій контроль та готові до розгортання другої хвилі військової атаки у разі потреби.

Про це пише Sky News.

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть «управляти» Венесуелою до моменту настання стабільності.

Реклама

«Ми будемо керувати країною доти, доки не зможемо здійснити безпечний, належний і розумний перехідний період», — наголосив Трамп.

Він підкреслив, що Вашингтон не бажає втручання будь-яких інших сторін у цей процес.

Президент США поділився подробицями військової операції, що відбулася напередодні вночі. Він зазначив, що завдяки досвіду американських військових «вогні Каракаса були значною мірою погашені».

«Це було темно і небезпечно. Якби ви бачили те, що я бачив минулої ночі, ви були б дуже вражені. Я не впевнений, що вам коли-небудь доведеться це побачити, але це було неймовірне видовище», — розповів Трамп.

Реклама

Трамп також зробив попередження. Він повідомив, що американські збройні сили розглядали сценарій, за якого знадобиться друга хвиля наступу.

«Ми готові до проведення другої, набагато масштабнішої атаки, якщо це буде потрібно», — попередив президент США.

Доповнюється…