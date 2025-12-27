"Ми можемо вирішити це радикально": Буданов про долю Придністров’я та російський вплив у Молдові

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Україна має достатньо сил, щоб радикально розв’язати проблему Придністров’я, яке залишається джерелом російського впливу та потенційною загрозою. Проте таке рішення лежить у площині складної геополітики, а не лише військових можливостей.

Начальник ГУР Кирило Буданов оцінив реальність загрози з боку невизнаної «республіки» та перспективи її ліквідації в інтерв’ю «Суспільному».

Попри перемогу проєвропейських сил у Молдові, Придністров’я залишається «заповідником» російського впливу, який Москва успішно утримує вже понад 30 років.

«Сам по собі він не зникне»

Буданов скептично ставиться до спроб мирної реінтеграції Придністров’я, які тривають десятиліттями. На його думку, порівнювати сили Молдови та РФ у цьому регіоні поки що не на користь Кишинева.

«Сам по собі він [анклав „ПМР“ — ред.] не припинить своє існування. Які передумови для цього?.. Хочемо цього чи не хочемо, маємо порівнювати Молдову з Російською Федерацією та їхні сили між собою», — зазначив він.

Радикальне рішення

Буданов підтвердив, що навіть після років виснажливої війни Росія зберігає контроль над Придністров’ям.

«Вони утримують своє угруповання, все в них добре там», — констатував розвідник.

Водночас він зробив важливу заяву: для України цей російський гарнізон є такою загрозою, яку ЗСУ цілком здатні усунути.

«Ми можемо вирішити це питання, якщо візьмемось за це. Вирішити радикально. Але чи потрібно це робити? Тут уже починаються геополітичні питання», — наголосив Буданов.

На пряме запитання журналіста, чи вважає він такий сценарій доцільним, очільник ГУР відповів у своєму стилі: «Утримаюсь від відповіді».

