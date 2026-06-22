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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
462
Час на прочитання
2 хв

"Ми мусимо це вам показати": українці розкрили інший бік життя в США (відео)

Українці в США розповіли про райони, де не радять з’являтися після заходу сонця.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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США

США / © Pexels

Українське подружжя, яке проживає в США, розповіло про проблему високого рівня злочинності в окремих районах американських міст, де навіть денні прогулянки можуть бути небезпечними.

Про це Василь та Соломія повідомили у своєму Instagram-акаунті «tyt_i_vdoma».

Життя в США — українці відверто поділилися думками

Автори допису наголосили, що небезпечні зони часто розташовані зовсім поруч із центральними частинами міст, що є звичним явищем для США, проте шокує тих, хто щойно приїхав.

«За одну хвилину покажемо все про безпеку в Америці і чому це є великою проблемою для нас. Нас попереджали сюди не їздити, але ми мусимо це вам показати. Безпечні райони межують з таким жахом, і деколи нам доводиться ним проїжджати. Для Америки це норма, а для нашої безпеки це буквально за кілька кварталів від даунтаун», — зазначила жінка.

За словами емігрантів, у таких кварталах поширені наркоманія, розбійні напади та вбивства. Пара застерігає, що, хоча вдень подібними місцями можна проїхати на автомобілі, з настанням темряви відвідувати їх категорично не варто.

«Вдень тут можна ще швиденько проїхати, а вночі краще не зʼявлятися. Така вона різна Америка. Про це мало хто говорить», — резюмували вони.

Публікація викликала жваву дискусію в мережі. Частина користувачів підтримала авторів, ділячись власним досвідом перебування у небезпечних містах, таких як Балтімор чи Ньюарк, де, за їхніми словами, існує ризик збройних нападів навіть під час зупинки на світлофорі.

Водночас інші коментатори зауважили, що злочинність не є притаманною всім містам США, а рівень небезпеки залежить від конкретного штату та району, закликаючи не робити узагальнень щодо всієї країни.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка в Німеччині розповіла про п’ять речей, до яких досі не може звикнути.

Раніше українка показала незвичні продукти у супермаркеті Польщі.

Також одна українська біженка, яка живе в Німеччині, розповідала про неприємну розмову з місцевою жінкою, що працює у соціальній сфері. За її словами, під час обговорення відмінностей між українками та німкенями співрозмовниця почала висловлювати образливі стереотипи про українок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
462
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