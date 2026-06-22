"Ми мусимо це вам показати": українці розкрили інший бік життя в США (відео)

США / © Pexels

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Українське подружжя, яке проживає в США, розповіло про проблему високого рівня злочинності в окремих районах американських міст, де навіть денні прогулянки можуть бути небезпечними.

Про це Василь та Соломія повідомили у своєму Instagram-акаунті «tyt_i_vdoma».

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Автори допису наголосили, що небезпечні зони часто розташовані зовсім поруч із центральними частинами міст, що є звичним явищем для США, проте шокує тих, хто щойно приїхав.

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«За одну хвилину покажемо все про безпеку в Америці і чому це є великою проблемою для нас. Нас попереджали сюди не їздити, але ми мусимо це вам показати. Безпечні райони межують з таким жахом, і деколи нам доводиться ним проїжджати. Для Америки це норма, а для нашої безпеки це буквально за кілька кварталів від даунтаун», — зазначила жінка.

За словами емігрантів, у таких кварталах поширені наркоманія, розбійні напади та вбивства. Пара застерігає, що, хоча вдень подібними місцями можна проїхати на автомобілі, з настанням темряви відвідувати їх категорично не варто.

«Вдень тут можна ще швиденько проїхати, а вночі краще не зʼявлятися. Така вона різна Америка. Про це мало хто говорить», — резюмували вони.

Публікація викликала жваву дискусію в мережі. Частина користувачів підтримала авторів, ділячись власним досвідом перебування у небезпечних містах, таких як Балтімор чи Ньюарк, де, за їхніми словами, існує ризик збройних нападів навіть під час зупинки на світлофорі.

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Водночас інші коментатори зауважили, що злочинність не є притаманною всім містам США, а рівень небезпеки залежить від конкретного штату та району, закликаючи не робити узагальнень щодо всієї країни.

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